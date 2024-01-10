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Песков рассказал, будет ли Зюганов ругать Путина за отсутствие шапки - РИА Новости, 10.01.2024
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18:13 10.01.2024 (обновлено: 18:36 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/putin-1920587134.html
Песков рассказал, будет ли Зюганов ругать Путина за отсутствие шапки
Песков рассказал, будет ли Зюганов ругать Путина за отсутствие шапки - РИА Новости, 10.01.2024
Песков рассказал, будет ли Зюганов ругать Путина за отсутствие шапки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков шутливо ответил на вопрос, будет ли лидер КПРФ Геннадий Зюганов снова ругаться за отсутствие шапки у лидера РФ... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:13
2024-01-10T18:36
анадырь
россия
северодвинск
владимир путин
геннадий зюганов
дмитрий песков
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков шутливо ответил на вопрос, будет ли лидер КПРФ Геннадий Зюганов снова ругаться за отсутствие шапки у лидера РФ Владимира Путина в Анадыре. Глава государства в Анадыре был в теплой куртке с капюшоном, но на кадрах, которые транслировались на телевизионных каналах, капюшон он так и не надел. В Анадыре сегодня было до минус 32 градусов. "Зюганов может ругать кого угодно", - сказал Песков, отвечая на вопрос - не будет ли лидер КПРФ ругаться из-за отсутствия шапки на Путине. Зюганов на встрече с Путиным 15 декабря признался, что выпорол бы того, кто позволил президенту выйти на мороз без шапки. Он заметил, что Путин был без шапки на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III", которая прошла 11 декабря в Северодвинске. Во время церемонии Путин выступал на улице без головного убора в минус 15 градусов. Глава государства тогда с улыбкой ответил, что принимает замечание и на свой счет.
анадырь
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анадырь, россия, северодвинск, владимир путин, геннадий зюганов, дмитрий песков
Анадырь, Россия, Северодвинск, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Дмитрий Песков
Песков рассказал, будет ли Зюганов ругать Путина за отсутствие шапки

Песков: Зюганов может ругать кого угодно, в том числе Путина за отсутствие шапки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов в 2023 году
Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов в 2023 году - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов в 2023 году. Архивное фото
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков шутливо ответил на вопрос, будет ли лидер КПРФ Геннадий Зюганов снова ругаться за отсутствие шапки у лидера РФ Владимира Путина в Анадыре.
Глава государства в Анадыре был в теплой куртке с капюшоном, но на кадрах, которые транслировались на телевизионных каналах, капюшон он так и не надел. В Анадыре сегодня было до минус 32 градусов.
"Зюганов может ругать кого угодно", - сказал Песков, отвечая на вопрос - не будет ли лидер КПРФ ругаться из-за отсутствия шапки на Путине.
Зюганов на встрече с Путиным 15 декабря признался, что выпорол бы того, кто позволил президенту выйти на мороз без шапки. Он заметил, что Путин был без шапки на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III", которая прошла 11 декабря в Северодвинске. Во время церемонии Путин выступал на улице без головного убора в минус 15 градусов. Глава государства тогда с улыбкой ответил, что принимает замечание и на свой счет.
 
АнадырьРоссияСеверодвинскВладимир ПутинГеннадий ЗюгановДмитрий Песков
 
 
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