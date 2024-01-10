https://ria.ru/20240110/putin-1920585647.html
Песков заявил, что Путин знает о высоких ценах в магазинах в Анадыре
Песков заявил, что Путин знает о высоких ценах в магазинах в Анадыре - РИА Новости, 10.01.2024
Песков заявил, что Путин знает о высоких ценах в магазинах в Анадыре
Президент России Владимир Путин во время визита в Анадырь не заходил в магазины, но знает уровень цен, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:07
2024-01-10T18:07
2024-01-10T18:18
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анадырь
дмитрий песков
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время визита в Анадырь не заходил в магазины, но знает уровень цен, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, президент не заходил в магазины, но он знает уровень цен. Ничего сделать нельзя и все завозится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видел ли президент цены на бананы - тысяча рублей за килограмм. "Конечно, цены очень высокие на продукты питания и гораздо выше среднероссийских", - добавил он.
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россия, анадырь, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Анадырь, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Песков заявил, что Путин знает о высоких ценах в магазинах в Анадыре
Песков: Путин знает о высоких ценах в магазинах в Анадыре
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время визита в Анадырь не заходил в магазины, но знает уровень цен, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, президент не заходил в магазины, но он знает уровень цен. Ничего сделать нельзя и все завозится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видел ли президент цены на бананы - тысяча рублей за килограмм.
"Конечно, цены очень высокие на продукты питания и гораздо выше среднероссийских", - добавил он.
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