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Теперь можно сказать, что Путин видел всю Россию, заявил Песков - РИА Новости, 10.01.2024
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18:06 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/putin-1920585411.html
Теперь можно сказать, что Путин видел всю Россию, заявил Песков
Теперь можно сказать, что Путин видел всю Россию, заявил Песков - РИА Новости, 10.01.2024
Теперь можно сказать, что Путин видел всю Россию, заявил Песков
Чукотка является важным регионом, президент РФ Владимир Путин ранее здесь не был, но теперь можно сказать, что он видел всю Россию, сказал пресс-секретарь главы РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:06
2024-01-10T18:06
россия
чукотка
владимир путин
дмитрий песков
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Чукотка является важным регионом, президент РФ Владимир Путин ранее здесь не был, но теперь можно сказать, что он видел всю Россию, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это региональная поездка, очень важный регион, это его первый приезд, единственный регион, где он не был. Теперь можно сказать, что он видел всю Россию", - сказал он журналистам.
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россия, чукотка, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Чукотка, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Теперь можно сказать, что Путин видел всю Россию, заявил Песков

Песков: теперь можно сказать, что Путин видел всю Россию

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Чукотка является важным регионом, президент РФ Владимир Путин ранее здесь не был, но теперь можно сказать, что он видел всю Россию, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это региональная поездка, очень важный регион, это его первый приезд, единственный регион, где он не был. Теперь можно сказать, что он видел всю Россию", - сказал он журналистам.
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РоссияЧукоткаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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