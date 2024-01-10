https://ria.ru/20240110/putin-1920584879.html

Песков: Путин пытается решать системные вопросы поддержки участников СВО

Песков: Путин пытается решать системные вопросы поддержки участников СВО - РИА Новости, 10.01.2024

Песков: Путин пытается решать системные вопросы поддержки участников СВО

Президент РФ Владимир Путин на конкретных примерах пытается решать системные вопросы, связанные с поддержкой участников спецоперации, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:05

2024-01-10T18:05

2024-01-10T18:22

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на конкретных примерах пытается решать системные вопросы, связанные с поддержкой участников спецоперации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Что касается конкретных проблем, по тому, что сегодня было произнесено, вы вполне могли понять, что Путин на конкретных примерах пытается системно решать те или иные вопросы (поддержки участников СВО – ред.). Отталкиваясь от конкретных примеров", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240110/putin-1920513368.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин