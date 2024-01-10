https://ria.ru/20240110/putin-1920571435.html
Путин на Чукотке проехался по неофициально открытому зимнику
Путин на Чукотке проехался по неофициально открытому зимнику - РИА Новости, 10.01.2024
Путин на Чукотке проехался по неофициально открытому зимнику
Президент России Владимир Путин проехался на Чукотке по неофициально открытому зимнику, но все было предварительно проверено, рассказал пресс-секретарь главы... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:11
2024-01-10T17:11
2024-01-10T17:42
чукотка
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920572335_0:65:3193:1861_1920x0_80_0_0_837497c52a9882f5a334183bceba6539.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проехался на Чукотке по неофициально открытому зимнику, но все было предварительно проверено, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Официально зимник еще не открылся, он, оказывается, откроется только в феврале. Поэтому на самом деле все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются, и все соотносят массу машины. Толщина льда еще не такая, чтобы гарантировала спокойный проезд любого транспорта", - сказал он."Конечно, все было проверено десять раз специальными службами. Не зря которые приезжают сюда, но, тем не менее, он ехал по не открытому официально зимнику", - сообщил Песков в интервью Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.
чукотка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920572335_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_0038414f8574dfefa2df7803be04f7fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Чукотка, Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин на Чукотке проехался по неофициально открытому зимнику
Песков: Путин на Чукотке проехался по неофициально открытому зимнику