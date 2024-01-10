https://ria.ru/20240110/putin-1920571435.html

Путин на Чукотке проехался по неофициально открытому зимнику

Путин на Чукотке проехался по неофициально открытому зимнику - РИА Новости, 10.01.2024

Путин на Чукотке проехался по неофициально открытому зимнику

Президент России Владимир Путин проехался на Чукотке по неофициально открытому зимнику, но все было предварительно проверено, рассказал пресс-секретарь главы... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:11

2024-01-10T17:11

2024-01-10T17:42

чукотка

общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проехался на Чукотке по неофициально открытому зимнику, но все было предварительно проверено, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Официально зимник еще не открылся, он, оказывается, откроется только в феврале. Поэтому на самом деле все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются, и все соотносят массу машины. Толщина льда еще не такая, чтобы гарантировала спокойный проезд любого транспорта", - сказал он."Конечно, все было проверено десять раз специальными службами. Не зря которые приезжают сюда, но, тем не менее, он ехал по не открытому официально зимнику", - сообщил Песков в интервью Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.

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чукотка, общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин