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Путин на Чукотке проехался по неофициально открытому зимнику - РИА Новости, 10.01.2024
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17:11 10.01.2024 (обновлено: 17:42 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/putin-1920571435.html
Путин на Чукотке проехался по неофициально открытому зимнику
Путин на Чукотке проехался по неофициально открытому зимнику - РИА Новости, 10.01.2024
Путин на Чукотке проехался по неофициально открытому зимнику
Президент России Владимир Путин проехался на Чукотке по неофициально открытому зимнику, но все было предварительно проверено, рассказал пресс-секретарь главы... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:11
2024-01-10T17:42
чукотка
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проехался на Чукотке по неофициально открытому зимнику, но все было предварительно проверено, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Официально зимник еще не открылся, он, оказывается, откроется только в феврале. Поэтому на самом деле все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются, и все соотносят массу машины. Толщина льда еще не такая, чтобы гарантировала спокойный проезд любого транспорта", - сказал он."Конечно, все было проверено десять раз специальными службами. Не зря которые приезжают сюда, но, тем не менее, он ехал по не открытому официально зимнику", - сообщил Песков в интервью Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.
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чукотка, общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Чукотка, Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин на Чукотке проехался по неофициально открытому зимнику

Песков: Путин на Чукотке проехался по неофициально открытому зимнику

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 Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проехался на Чукотке по неофициально открытому зимнику, но все было предварительно проверено, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Официально зимник еще не открылся, он, оказывается, откроется только в феврале. Поэтому на самом деле все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются, и все соотносят массу машины. Толщина льда еще не такая, чтобы гарантировала спокойный проезд любого транспорта", - сказал он.
"Конечно, все было проверено десять раз специальными службами. Не зря которые приезжают сюда, но, тем не менее, он ехал по не открытому официально зимнику", - сообщил Песков в интервью Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.
 
ЧукоткаОбществоРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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