https://ria.ru/20240110/putin-1920530893.html
Доброволец поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Доброволец поделился впечатлениями от встречи с Путиным - РИА Новости, 10.01.2024
Доброволец поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Участник СВО, доброволец из Анадыря Кирилл Никулин, побывавший на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Чукотке, рассказал РИА Новости о своих... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:02
2024-01-10T15:02
2024-01-10T15:02
анадырь
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чукотка
владимир путин
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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Участник СВО, доброволец из Анадыря Кирилл Никулин, побывавший на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Чукотке, рассказал РИА Новости о своих впечатлениях о главе государства: живой и энергичный. В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями. "Впечатления отличные. Это первый визит президента… Живой, энергичный. Понятно, что и по телевизору его видно, но вживую вообще такое чувство, что он молодеет, наш президент", - сказал Никулин после встречи с Путиным. Отвечая на вопрос, когда Россия одержит победу, он сказал: "Я думаю, что, наверное, в этом году". Доброволец также рассказал, что на встрече один из военнослужащих задал Путину вопрос о задержках выплат ветеранам боевых действий. "Все доступно, президент объяснил, что там бывают проблемы, задержки. Все это решаемо, ничего, подождем, потерпим, мы русский народ, сильный народ", - добавил он.
https://ria.ru/20240110/putin-1920498697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анадырь, россия, чукотка, владимир путин, общество
Анадырь, Россия, Чукотка, Владимир Путин, Общество
Доброволец поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Доброволец Никулин: Путин живой, энергичный, такое чувство, что он молодеет
АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Участник СВО, доброволец из Анадыря Кирилл Никулин, побывавший на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Чукотке, рассказал РИА Новости о своих впечатлениях о главе государства: живой и энергичный.
В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями.
«
"Впечатления отличные. Это первый визит президента… Живой, энергичный. Понятно, что и по телевизору его видно, но вживую вообще такое чувство, что он молодеет, наш президент", - сказал Никулин после встречи с Путиным.
Отвечая на вопрос, когда Россия одержит победу, он сказал: "Я думаю, что, наверное, в этом году".
Доброволец также рассказал, что на встрече один из военнослужащих задал Путину вопрос о задержках выплат ветеранам боевых действий.
"Все доступно, президент объяснил, что там бывают проблемы, задержки. Все это решаемо, ничего, подождем, потерпим, мы русский народ, сильный народ", - добавил он.
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