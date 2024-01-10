https://ria.ru/20240110/putin-1920530893.html

Доброволец поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Доброволец поделился впечатлениями от встречи с Путиным - РИА Новости, 10.01.2024

Доброволец поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Участник СВО, доброволец из Анадыря Кирилл Никулин, побывавший на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Чукотке, рассказал РИА Новости о своих... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:02

2024-01-10T15:02

2024-01-10T15:02

анадырь

россия

чукотка

владимир путин

общество

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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Участник СВО, доброволец из Анадыря Кирилл Никулин, побывавший на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Чукотке, рассказал РИА Новости о своих впечатлениях о главе государства: живой и энергичный. В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями. "Впечатления отличные. Это первый визит президента… Живой, энергичный. Понятно, что и по телевизору его видно, но вживую вообще такое чувство, что он молодеет, наш президент", - сказал Никулин после встречи с Путиным. Отвечая на вопрос, когда Россия одержит победу, он сказал: "Я думаю, что, наверное, в этом году". Доброволец также рассказал, что на встрече один из военнослужащих задал Путину вопрос о задержках выплат ветеранам боевых действий. "Все доступно, президент объяснил, что там бывают проблемы, задержки. Все это решаемо, ничего, подождем, потерпим, мы русский народ, сильный народ", - добавил он.

https://ria.ru/20240110/putin-1920498697.html

анадырь

россия

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

анадырь, россия, чукотка, владимир путин, общество