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Врач чукотский окружной больницы оценил состояние здоровья Путина - РИА Новости, 10.01.2024
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14:41 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/putin-1920521336.html
Врач чукотский окружной больницы оценил состояние здоровья Путина
Врач чукотский окружной больницы оценил состояние здоровья Путина - РИА Новости, 10.01.2024
Врач чукотский окружной больницы оценил состояние здоровья Путина
Президент РФ Владимир Путин находится в отличном состоянии, у него бодрый голос и походка, он еще будет работать, сказал РИА Новости заведующий отделением,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:41
2024-01-10T14:41
общество
россия
чукотка
анадырь
владимир путин
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин находится в отличном состоянии, у него бодрый голос и походка, он еще будет работать, сказал РИА Новости заведующий отделением, травматолог-ортопед травматологического стационара Чукотской окружной больницы Денис Клосс. Глава государства в рамках поездки на Чукотку провел встречу с жителями города Анадырь. Клосс на встрече задал президенту вопрос, как при такой нагрузке он восстанавливает физические и психические силы. "Президент сказал, что занимается спортом, его вдохновляют наши люди великие - ученые, спортсмены, деятели искусства. Но лично на мой вопрос он ответил, что самый главный рецепт восстановления - это любить свою работу", - сказал Клосс и добавил, что сам с этим полностью согласен. Состояние президента врач оценил как отличное. "У него отличное состояние. Вы посмотрите, голос - бодрый голос, походка - бодрая походка. Как он репрезентирует мысль: она доступна, она понятна. Нет других политических лидеров за океаном даже и близко. Я думаю, он еще будет и будет работать", - добавил Клосс. Он добавил, что сам на это очень рассчитывает, так как восхищается президентом. "Больше отдыхать, это однозначно", - ответил Клосс на вопрос, какой совет мог бы дать президенту. Он добавил, что отдых - это смена вида деятельности, а именно от этого зависит долголетие. Отвечая на вопрос о том, как он оценивает состояние президента США Джо Байдена после его последних появлений на публике, Клосс отметил его возраст. "Колоссальное воздействие имеет на него возраст. Даже несмотря на то, что вроде бы здоровый образ жизни ведет, питание, но возраст определенно берет свое", - сказал врач.
https://ria.ru/20240110/putin-1920510580.html
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общество, россия, чукотка, анадырь, владимир путин, джо байден
Общество, Россия, Чукотка, Анадырь, Владимир Путин, Джо Байден
Врач чукотский окружной больницы оценил состояние здоровья Путина

Клосс: Путин находится в отличном состоянии, у него бодрый голос и походка

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин находится в отличном состоянии, у него бодрый голос и походка, он еще будет работать, сказал РИА Новости заведующий отделением, травматолог-ортопед травматологического стационара Чукотской окружной больницы Денис Клосс.
Глава государства в рамках поездки на Чукотку провел встречу с жителями города Анадырь. Клосс на встрече задал президенту вопрос, как при такой нагрузке он восстанавливает физические и психические силы.
«
"Президент сказал, что занимается спортом, его вдохновляют наши люди великие - ученые, спортсмены, деятели искусства. Но лично на мой вопрос он ответил, что самый главный рецепт восстановления - это любить свою работу", - сказал Клосс и добавил, что сам с этим полностью согласен.
Состояние президента врач оценил как отличное. "У него отличное состояние. Вы посмотрите, голос - бодрый голос, походка - бодрая походка. Как он репрезентирует мысль: она доступна, она понятна. Нет других политических лидеров за океаном даже и близко. Я думаю, он еще будет и будет работать", - добавил Клосс.
Он добавил, что сам на это очень рассчитывает, так как восхищается президентом.
"Больше отдыхать, это однозначно", - ответил Клосс на вопрос, какой совет мог бы дать президенту. Он добавил, что отдых - это смена вида деятельности, а именно от этого зависит долголетие.
Отвечая на вопрос о том, как он оценивает состояние президента США Джо Байдена после его последних появлений на публике, Клосс отметил его возраст.
"Колоссальное воздействие имеет на него возраст. Даже несмотря на то, что вроде бы здоровый образ жизни ведет, питание, но возраст определенно берет свое", - сказал врач.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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Вчера, 14:04
 
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