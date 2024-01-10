https://ria.ru/20240110/putin-1920511431.html

Путин заявил, что его биография всем известна

Путин заявил, что его биография всем известна - РИА Новости, 10.01.2024

Путин заявил, что его биография всем известна

Президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о своём образовании рассказал, что его биография всем известна - закончил Ленинградский государственный... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:05

2024-01-10T14:05

2024-01-10T14:05

россия

владимир путин

политика

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о своём образовании рассказал, что его биография всем известна - закончил Ленинградский государственный университет и спецшколу КГБ. "По жизни все у меня просто. Биография хорошо известна. Школа, университет, правоведение, Ленинградский государственный университет... Потом спецшкола КГБ СССР, потом - спецподготовка по линии нелегальной разведки. Потом - спецшкола по линии легальной разведки, называется университет или академия разведки. Потом защитил диссертацию. Работал "на гражданке" по экономике - кандидат экономических наук", - сказал Путин в ходе общения с жителями Анадыря. Он также напомнил, при каких обстоятельствах получил квалификацию плотника четвёртого разряда, о которой рассказывал ранее. "Я получил этот разряд четвёртый (плотницкий) в студенческом отряде, когда работал в Коми АССР. Там все просто было - для того, чтобы нам платить определённые деньги, по тем временам это было прилично, где-то под тысячу рублей зарабатывали... Для того, чтобы их получить, нужно было иметь разряд. Соответствующий разряд и присваивали. Не могу сказать, что я получил совсем такую серьёзную квалификацию, но формально разряд у меня такой был", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231214/mechta-1915842683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика