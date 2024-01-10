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Путин пообещал поговорить с Кравцовым о сохранении языков народов Чукотки - РИА Новости, 10.01.2024
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14:05 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/putin-1920511267.html
Путин пообещал поговорить с Кравцовым о сохранении языков народов Чукотки
Путин пообещал поговорить с Кравцовым о сохранении языков народов Чукотки - РИА Новости, 10.01.2024
Путин пообещал поговорить с Кравцовым о сохранении языков народов Чукотки
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым предложение о сохранении родных языков народов России, в частности... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:05
2024-01-10T14:05
россия
чукотка
анадырь
сергей кравцов
владимир путин
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым предложение о сохранении родных языков народов России, в частности Чукотки. Путин прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия – представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели. Один из участников встречи обсудил с президентом тему сохранения родных языков народов Чукотки и выступил с предложением упростить процедуру включения в перечень учебников, рекомендуемых министерством просвещения к обучению, учебников по родным языкам народов Севера, а также попросил оказать методическую и научную помощь Федеральному институту родных языков народов РФ, чтобы он мог содействовать сохранению языков народов России. "Спасибо, это конкретные предложения, мы обязательно проработаем, я с Сергеем Сергеевичем Кравцовым переговорю обязательно. Я думаю, что это технические вещи, вполне решаемые", - сказал Путин в ходе встречи.
https://ria.ru/20231215/yugra-1916054960.html
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россия, чукотка, анадырь, сергей кравцов, владимир путин
Россия, Чукотка, Анадырь, Сергей Кравцов, Владимир Путин
Путин пообещал поговорить с Кравцовым о сохранении языков народов Чукотки

Путин пообещал поговорить с Кравцовым о сохранении родных языков народов Чукотки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым предложение о сохранении родных языков народов России, в частности Чукотки.
Путин прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия – представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.
Один из участников встречи обсудил с президентом тему сохранения родных языков народов Чукотки и выступил с предложением упростить процедуру включения в перечень учебников, рекомендуемых министерством просвещения к обучению, учебников по родным языкам народов Севера, а также попросил оказать методическую и научную помощь Федеральному институту родных языков народов РФ, чтобы он мог содействовать сохранению языков народов России.
"Спасибо, это конкретные предложения, мы обязательно проработаем, я с Сергеем Сергеевичем Кравцовым переговорю обязательно. Я думаю, что это технические вещи, вполне решаемые", - сказал Путин в ходе встречи.
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РоссияЧукоткаАнадырьСергей КравцовВладимир Путин
 
 
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