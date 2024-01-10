https://ria.ru/20240110/putin-1920511267.html

Путин пообещал поговорить с Кравцовым о сохранении языков народов Чукотки

Путин пообещал поговорить с Кравцовым о сохранении языков народов Чукотки - РИА Новости, 10.01.2024

Путин пообещал поговорить с Кравцовым о сохранении языков народов Чукотки

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым предложение о сохранении родных языков народов России, в частности... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:05

2024-01-10T14:05

2024-01-10T14:05

россия

чукотка

анадырь

сергей кравцов

владимир путин

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым предложение о сохранении родных языков народов России, в частности Чукотки. Путин прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия – представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели. Один из участников встречи обсудил с президентом тему сохранения родных языков народов Чукотки и выступил с предложением упростить процедуру включения в перечень учебников, рекомендуемых министерством просвещения к обучению, учебников по родным языкам народов Севера, а также попросил оказать методическую и научную помощь Федеральному институту родных языков народов РФ, чтобы он мог содействовать сохранению языков народов России. "Спасибо, это конкретные предложения, мы обязательно проработаем, я с Сергеем Сергеевичем Кравцовым переговорю обязательно. Я думаю, что это технические вещи, вполне решаемые", - сказал Путин в ходе встречи.

https://ria.ru/20231215/yugra-1916054960.html

россия

чукотка

анадырь

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россия, чукотка, анадырь, сергей кравцов, владимир путин