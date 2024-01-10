https://ria.ru/20240110/putin-1920511267.html
Путин пообещал поговорить с Кравцовым о сохранении языков народов Чукотки
Путин пообещал поговорить с Кравцовым о сохранении языков народов Чукотки - РИА Новости, 10.01.2024
Путин пообещал поговорить с Кравцовым о сохранении языков народов Чукотки
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым предложение о сохранении родных языков народов России, в частности... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:05
2024-01-10T14:05
2024-01-10T14:05
россия
чукотка
анадырь
сергей кравцов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920494107_54:0:2791:1539_1920x0_80_0_0_858c2c11cae13711f9c1a24cd93fef2c.jpg
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым предложение о сохранении родных языков народов России, в частности Чукотки. Путин прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия – представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели. Один из участников встречи обсудил с президентом тему сохранения родных языков народов Чукотки и выступил с предложением упростить процедуру включения в перечень учебников, рекомендуемых министерством просвещения к обучению, учебников по родным языкам народов Севера, а также попросил оказать методическую и научную помощь Федеральному институту родных языков народов РФ, чтобы он мог содействовать сохранению языков народов России. "Спасибо, это конкретные предложения, мы обязательно проработаем, я с Сергеем Сергеевичем Кравцовым переговорю обязательно. Я думаю, что это технические вещи, вполне решаемые", - сказал Путин в ходе встречи.
https://ria.ru/20231215/yugra-1916054960.html
россия
чукотка
анадырь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920494107_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86dc9c7f6ab32e173e9d77f02da4b361.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чукотка, анадырь, сергей кравцов, владимир путин
Россия, Чукотка, Анадырь, Сергей Кравцов, Владимир Путин
Путин пообещал поговорить с Кравцовым о сохранении языков народов Чукотки
Путин пообещал поговорить с Кравцовым о сохранении родных языков народов Чукотки