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Мэр Вильнюса неожиданно высказался о русских школах в Литве
Мэр Вильнюса неожиданно высказался о русских школах в Литве - РИА Новости, 10.01.2024
Мэр Вильнюса неожиданно высказался о русских школах в Литве
Власти должны сделать так, чтобы русские школы в Литве не были "закрытыми гетто с плакатами Путина", цитирует мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса агентство... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:58
2024-01-10T13:58
2024-01-10T16:17
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Власти должны сделать так, чтобы русские школы в Литве не были "закрытыми гетто с плакатами Путина", цитирует мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса агентство Sputnik.Так он отреагировал на планы литовского руководства отказаться от русскоязычных школ."Мы проведем переговоры со специалистами в области образования. Моя позиция будет очень четкой: мы должны искать меры по улучшению и усилению качества образования в этих школах и сделать так, чтобы они не были некими закрытыми гетто, где тайно висят плакаты Путина", — сказал Бенкунскас. По его мнению, закрытие школ должно быть последним шагом. С идеей постепенно отказаться от преподавания на русском языке в общеобразовательных школах по примеру соседних Латвии и Эстонии выступил министр образования Литвы Гинтаутас Якштас. Руководитель отдела анализа в области политики национальных меньшинств департамента нацменьшинств Вайва Вежелите-Покладова высказалась против этого предложения, так как считает, что закрытие исключительно русских школ приведет к "маргинализации" одного национального меньшинства среди всех прочих.
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в мире, литва, вильнюс, россия
В мире, Литва, Вильнюс, Россия
Мэр Вильнюса неожиданно высказался о русских школах в Литве
Мэр Вильнюса сравнил русские школы в Литве с гетто с плакатами Путина