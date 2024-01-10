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Мэр Вильнюса неожиданно высказался о русских школах в Литве - РИА Новости, 10.01.2024
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13:58 10.01.2024 (обновлено: 16:17 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/putin-1920509703.html
Мэр Вильнюса неожиданно высказался о русских школах в Литве
Мэр Вильнюса неожиданно высказался о русских школах в Литве - РИА Новости, 10.01.2024
Мэр Вильнюса неожиданно высказался о русских школах в Литве
Власти должны сделать так, чтобы русские школы в Литве не были "закрытыми гетто с плакатами Путина", цитирует мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса агентство... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:58
2024-01-10T16:17
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Власти должны сделать так, чтобы русские школы в Литве не были "закрытыми гетто с плакатами Путина", цитирует мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса агентство Sputnik.Так он отреагировал на планы литовского руководства отказаться от русскоязычных школ."Мы проведем переговоры со специалистами в области образования. Моя позиция будет очень четкой: мы должны искать меры по улучшению и усилению качества образования в этих школах и сделать так, чтобы они не были некими закрытыми гетто, где тайно висят плакаты Путина", — сказал Бенкунскас. По его мнению, закрытие школ должно быть последним шагом. С идеей постепенно отказаться от преподавания на русском языке в общеобразовательных школах по примеру соседних Латвии и Эстонии выступил министр образования Литвы Гинтаутас Якштас. Руководитель отдела анализа в области политики национальных меньшинств департамента нацменьшинств Вайва Вежелите-Покладова высказалась против этого предложения, так как считает, что закрытие исключительно русских школ приведет к "маргинализации" одного национального меньшинства среди всех прочих.
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в мире, литва, вильнюс, россия
В мире, Литва, Вильнюс, Россия
Мэр Вильнюса неожиданно высказался о русских школах в Литве

Мэр Вильнюса сравнил русские школы в Литве с гетто с плакатами Путина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Литвы
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Литвы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Власти должны сделать так, чтобы русские школы в Литве не были "закрытыми гетто с плакатами Путина", цитирует мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса агентство Sputnik.
Так он отреагировал на планы литовского руководства отказаться от русскоязычных школ.
"Мы проведем переговоры со специалистами в области образования. Моя позиция будет очень четкой: мы должны искать меры по улучшению и усилению качества образования в этих школах и сделать так, чтобы они не были некими закрытыми гетто, где тайно висят плакаты Путина", — сказал Бенкунскас.

По его мнению, закрытие школ должно быть последним шагом.
С идеей постепенно отказаться от преподавания на русском языке в общеобразовательных школах по примеру соседних Латвии и Эстонии выступил министр образования Литвы Гинтаутас Якштас. Руководитель отдела анализа в области политики национальных меньшинств департамента нацменьшинств Вайва Вежелите-Покладова высказалась против этого предложения, так как считает, что закрытие исключительно русских школ приведет к "маргинализации" одного национального меньшинства среди всех прочих.
Панорама Вильнюса - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
В Литве назвали речи о закрытии русских школ ужасной ошибкой
8 января, 23:57
 
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