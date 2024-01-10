https://ria.ru/20240110/putin-1920509527.html
Путин пошутил, отвечая на вопрос о напряжении из-за работы
Путин пошутил, отвечая на вопрос о напряжении из-за работы - РИА Новости, 10.01.2024
Путин пошутил, отвечая на вопрос о напряжении из-за работы
Президент России Владимир Путин на вопрос, как он восстанавливается после напряженной работы, вспомнил шутку: "Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь", но... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:58
2024-01-10T13:58
2024-01-10T13:58
общество
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос, как он восстанавливается после напряженной работы, вспомнил шутку: "Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь", но добавил, что жизнь все же заставляет напрягаться. В ходе встречи с президентом один из жителей города Анадырь восхитился работоспособностью главы государства и спросил, как он восстанавливается, есть ли какой-то секрет. "Есть известная шутка на этот счет. Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь", - сказал Путин. "Ну это, конечно, не так, потому что жизнь заставляет напрягаться. Вы знаете, я редко, но все же встречаюсь со своими одноклассниками, однокурсниками, и они часто, смотря на меня, говорят: я, говорят, не верю, это ты или не ты? Вы знаете, в чем дело: человек сам не всегда понимает, как он себя будет вести, когда он оказывается на определенном уровне ответственности", - добавил президент. Он добавил, что очень важно, что закладывают в детей поколениями. Путин прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия – представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.
https://ria.ru/20240110/putin-1920504527.html
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общество, анадырь, россия, чукотка, владимир путин
Общество, Анадырь, Россия, Чукотка, Владимир Путин
Путин пошутил, отвечая на вопрос о напряжении из-за работы
Путин ответил шуткой на вопрос о восстановлении после работы
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос, как он восстанавливается после напряженной работы, вспомнил шутку: "Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь", но добавил, что жизнь все же заставляет напрягаться.
В ходе встречи с президентом один из жителей города Анадырь
восхитился работоспособностью главы государства и спросил, как он восстанавливается, есть ли какой-то секрет.
«
"Есть известная шутка на этот счет. Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь", - сказал Путин.
"Ну это, конечно, не так, потому что жизнь заставляет напрягаться. Вы знаете, я редко, но все же встречаюсь со своими одноклассниками, однокурсниками, и они часто, смотря на меня, говорят: я, говорят, не верю, это ты или не ты? Вы знаете, в чем дело: человек сам не всегда понимает, как он себя будет вести, когда он оказывается на определенном уровне ответственности", - добавил президент.
Он добавил, что очень важно, что закладывают в детей поколениями.
Путин прилетел на Чукотку
, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия – представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.
Путин рассказал, как справляется с ежедневными нагрузками