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Путин призвал вписать в программу по туризму развитие северных регионов
Путин призвал вписать в программу по туризму развитие северных регионов - РИА Новости, 10.01.2024
Путин призвал вписать в программу по туризму развитие северных регионов
Нужно вписать в имеющуюся федеральную программу по туризму задачу развития туристического потенциала северных регионов, в том числе Чукотки, заявил президент РФ РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:49
2024-01-10T13:49
2024-01-10T13:49
чукотка
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анадырь
владимир путин
новости - туризм
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Нужно вписать в имеющуюся федеральную программу по туризму задачу развития туристического потенциала северных регионов, в том числе Чукотки, заявил президент РФ Владимир Путин. В среду он прилетел на Чукотку, где встретился с жителями Анадыря. Одна из участниц встречи попросила разработать федеральную программу развития туризма и создания соответствующей инфраструктуры для регионов Крайнего Севера. Путин напомнил, что в стране уже достаточно активно работает федеральная программа развития внутреннего туризма. "Я не думаю, что нужно делать специальную федеральную программу. Но вписать в эту имеющуюся федеральную программу - с особенностями северных регионов - эти задачи в области развития внутреннего туризма, конечно, нужно", - считает Путин.
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чукотка, россия, анадырь, владимир путин, новости - туризм
Чукотка, Россия, Анадырь, Владимир Путин, Новости - Туризм
Путин призвал вписать в программу по туризму развитие северных регионов
Путин: нужно вписать в федеральную программу по туризму развитие Чукотки