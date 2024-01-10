https://ria.ru/20240110/putin-1920508120.html

Путин призвал вписать в программу по туризму развитие северных регионов

Путин призвал вписать в программу по туризму развитие северных регионов - РИА Новости, 10.01.2024

Путин призвал вписать в программу по туризму развитие северных регионов

Нужно вписать в имеющуюся федеральную программу по туризму задачу развития туристического потенциала северных регионов, в том числе Чукотки, заявил президент РФ РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:49

2024-01-10T13:49

2024-01-10T13:49

чукотка

россия

анадырь

владимир путин

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1919998182_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83f7e9f1685163ef378d27d5ff3be1d0.jpg

АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Нужно вписать в имеющуюся федеральную программу по туризму задачу развития туристического потенциала северных регионов, в том числе Чукотки, заявил президент РФ Владимир Путин. В среду он прилетел на Чукотку, где встретился с жителями Анадыря. Одна из участниц встречи попросила разработать федеральную программу развития туризма и создания соответствующей инфраструктуры для регионов Крайнего Севера. Путин напомнил, что в стране уже достаточно активно работает федеральная программа развития внутреннего туризма. "Я не думаю, что нужно делать специальную федеральную программу. Но вписать в эту имеющуюся федеральную программу - с особенностями северных регионов - эти задачи в области развития внутреннего туризма, конечно, нужно", - считает Путин.

https://ria.ru/20240107/baykal-1918064347.html

чукотка

россия

анадырь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чукотка, россия, анадырь, владимир путин, новости - туризм