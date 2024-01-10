https://ria.ru/20240110/putin-1920504527.html
Путин рассказал, как справляется с ежедневными нагрузками
Путин рассказал, как справляется с ежедневными нагрузками - РИА Новости, 10.01.2024
Путин рассказал, как справляется с ежедневными нагрузками
Президент России Владимир Путин рассказал, что чувствует в себе силы и энергию для работы и решения необходимых для страны задач. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:33
2024-01-10T13:33
2024-01-10T13:34
общество
россия
анадырь
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920496964_0:364:2993:2047_1920x0_80_0_0_fba5a9a5f04b28020e56ea1235061ea3.jpg
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что чувствует в себе силы и энергию для работы и решения необходимых для страны задач. "Я уже взрослый человек, хотя чувствую в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадырь.
https://ria.ru/20240110/putin-1920498697.html
россия
анадырь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920496964_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_2f1ef65cfd27a76ac90433fcd84eff91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анадырь, владимир путин
Общество, Россия, Анадырь, Владимир Путин
Путин рассказал, как справляется с ежедневными нагрузками
Путин заявил, что чувствует в себе силы для решения необходимых для РФ задач