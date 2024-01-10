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Путин рассказал, как справляется с ежедневными нагрузками - РИА Новости, 10.01.2024
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13:33 10.01.2024 (обновлено: 13:34 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/putin-1920504527.html
Путин рассказал, как справляется с ежедневными нагрузками
Путин рассказал, как справляется с ежедневными нагрузками - РИА Новости, 10.01.2024
Путин рассказал, как справляется с ежедневными нагрузками
Президент России Владимир Путин рассказал, что чувствует в себе силы и энергию для работы и решения необходимых для страны задач. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:33
2024-01-10T13:34
общество
россия
анадырь
владимир путин
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что чувствует в себе силы и энергию для работы и решения необходимых для страны задач. "Я уже взрослый человек, хотя чувствую в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадырь.
https://ria.ru/20240110/putin-1920498697.html
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общество, россия, анадырь, владимир путин
Общество, Россия, Анадырь, Владимир Путин
Путин рассказал, как справляется с ежедневными нагрузками

Путин заявил, что чувствует в себе силы для решения необходимых для РФ задач

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Читать ria.ru в
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что чувствует в себе силы и энергию для работы и решения необходимых для страны задач.
«
"Я уже взрослый человек, хотя чувствую в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадырь.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Путин рассказал, сколько времени тратит на занятия спортом
Вчера, 13:08
 
ОбществоРоссияАнадырьВладимир Путин
 
 
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