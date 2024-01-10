https://ria.ru/20240110/putin-1920504527.html

Путин рассказал, как справляется с ежедневными нагрузками

Путин рассказал, как справляется с ежедневными нагрузками - РИА Новости, 10.01.2024

Путин рассказал, как справляется с ежедневными нагрузками

Президент России Владимир Путин рассказал, что чувствует в себе силы и энергию для работы и решения необходимых для страны задач. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:33

2024-01-10T13:33

2024-01-10T13:34

общество

россия

анадырь

владимир путин

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что чувствует в себе силы и энергию для работы и решения необходимых для страны задач. "Я уже взрослый человек, хотя чувствую в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадырь.

https://ria.ru/20240110/putin-1920498697.html

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анадырь

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общество, россия, анадырь, владимир путин