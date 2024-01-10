Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал самый важный итог прошлого года - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 10.01.2024 (обновлено: 13:52 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/putin-1920502493.html
Путин назвал самый важный итог прошлого года
Путин назвал самый важный итог прошлого года - РИА Новости, 10.01.2024
Путин назвал самый важный итог прошлого года
Россия – самодостаточная страна во всех смыслах, сильная и идущая вперед, это самый важный итог прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:24
2024-01-10T13:52
россия
владимир путин
европа
анадырь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850668171_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a8899780ef588f31bbf1cd448d2e51d7.jpg
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Россия – самодостаточная страна во всех смыслах, сильная и идущая вперед, это самый важный итог прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин."У них у всех проблем выше крыши, несопоставимо даже с нашими проблемами. Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена - у нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем, это детали, мы не радуемся этому, не "зубоскалим". Но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них. И главное, что мы показали сами себе, ну и всему миру, что тоже немаловажно, это то, что Россия - самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. Сильная и идущая вперед, уверенно смотрящая вперед. Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадырь.
https://ria.ru/20231217/putin-1916338312.html
россия
европа
анадырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850668171_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_fd80693dbcdbb6f3d5968b9a88c2d4c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, европа, анадырь, общество
Россия, Владимир Путин, Европа, Анадырь, Общество
Путин назвал самый важный итог прошлого года

Путин назвал самодостаточность России самым важным итогом прошлого года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Россия – самодостаточная страна во всех смыслах, сильная и идущая вперед, это самый важный итог прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"У них у всех проблем выше крыши, несопоставимо даже с нашими проблемами. Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена - у нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем, это детали, мы не радуемся этому, не "зубоскалим". Но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них. И главное, что мы показали сами себе, ну и всему миру, что тоже немаловажно, это то, что Россия - самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. Сильная и идущая вперед, уверенно смотрящая вперед. Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадырь.
Президент Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Путин послал США важный сигнал в будущее, пишут СМИ
17 декабря 2023, 17:41
 
РоссияВладимир ПутинЕвропаАнадырьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала