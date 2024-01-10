https://ria.ru/20240110/putin-1920502493.html

Путин назвал самый важный итог прошлого года

Путин назвал самый важный итог прошлого года - РИА Новости, 10.01.2024

Путин назвал самый важный итог прошлого года

Россия – самодостаточная страна во всех смыслах, сильная и идущая вперед, это самый важный итог прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:24

2024-01-10T13:24

2024-01-10T13:52

россия

владимир путин

европа

анадырь

общество

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Россия – самодостаточная страна во всех смыслах, сильная и идущая вперед, это самый важный итог прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин."У них у всех проблем выше крыши, несопоставимо даже с нашими проблемами. Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена - у нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем, это детали, мы не радуемся этому, не "зубоскалим". Но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них. И главное, что мы показали сами себе, ну и всему миру, что тоже немаловажно, это то, что Россия - самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. Сильная и идущая вперед, уверенно смотрящая вперед. Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадырь.

https://ria.ru/20231217/putin-1916338312.html

россия

европа

анадырь

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россия, владимир путин, европа, анадырь, общество