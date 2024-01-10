Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, сколько времени тратит на занятия спортом - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 10.01.2024 (обновлено: 13:33 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/putin-1920498697.html
Путин рассказал, сколько времени тратит на занятия спортом
Путин рассказал, сколько времени тратит на занятия спортом - РИА Новости, 10.01.2024
Путин рассказал, сколько времени тратит на занятия спортом
Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день находит время по два - два с половиной часа заниматься спортом - зал, бассейн. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:08
2024-01-10T13:33
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920494107_54:0:2791:1539_1920x0_80_0_0_858c2c11cae13711f9c1a24cd93fef2c.jpg
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день находит время по два - два с половиной часа заниматься спортом - зал, бассейн."Конечно, я делаю это (занимаюсь спортом) каждый день минимум по два часа, примерно... Чуть побольше бывает, потому что там зал, бассейн, все это вместе, душ, два с половиной часа", - сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря.По его словам, занятия спортом нужно сделать частью жизни. "Не обязательно, что нужно по два часа, но хотя бы час, хотя бы полчаса. Каждый человек должен знать, что он должен уделить этому время. У нас существуют даже определенные показатели даже, которых мы должны добиваться в стране: сколько человек в стране должно заниматься физической культурой и спортом. Это один из важнейших социальных показателей развития общества", - пояснил Путин.Президент отметил, что в целом по стране количество занимающихся спортом на постоянной основе растет, но нужных показателей пока не достигли, нужно к этому стремиться.
https://ria.ru/20240110/putin-1920504527.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920494107_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86dc9c7f6ab32e173e9d77f02da4b361.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин
Общество, Владимир Путин
Путин рассказал, сколько времени тратит на занятия спортом

Путин сообщил, что каждый день находит время по 2-2,5 часа заниматься спортом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Читать ria.ru в
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день находит время по два - два с половиной часа заниматься спортом - зал, бассейн.
«
"Конечно, я делаю это (занимаюсь спортом) каждый день минимум по два часа, примерно... Чуть побольше бывает, потому что там зал, бассейн, все это вместе, душ, два с половиной часа", - сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря.
По его словам, занятия спортом нужно сделать частью жизни. "Не обязательно, что нужно по два часа, но хотя бы час, хотя бы полчаса. Каждый человек должен знать, что он должен уделить этому время. У нас существуют даже определенные показатели даже, которых мы должны добиваться в стране: сколько человек в стране должно заниматься физической культурой и спортом. Это один из важнейших социальных показателей развития общества", - пояснил Путин.
Президент отметил, что в целом по стране количество занимающихся спортом на постоянной основе растет, но нужных показателей пока не достигли, нужно к этому стремиться.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Путин рассказал, как справляется с ежедневными нагрузками
Вчера, 13:33
 
ОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала