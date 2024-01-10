https://ria.ru/20240110/putin-1920498697.html
Путин рассказал, сколько времени тратит на занятия спортом
Путин рассказал, сколько времени тратит на занятия спортом - РИА Новости, 10.01.2024
Путин рассказал, сколько времени тратит на занятия спортом
Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день находит время по два - два с половиной часа заниматься спортом - зал, бассейн. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:08
2024-01-10T13:08
2024-01-10T13:33
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920494107_54:0:2791:1539_1920x0_80_0_0_858c2c11cae13711f9c1a24cd93fef2c.jpg
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день находит время по два - два с половиной часа заниматься спортом - зал, бассейн."Конечно, я делаю это (занимаюсь спортом) каждый день минимум по два часа, примерно... Чуть побольше бывает, потому что там зал, бассейн, все это вместе, душ, два с половиной часа", - сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря.По его словам, занятия спортом нужно сделать частью жизни. "Не обязательно, что нужно по два часа, но хотя бы час, хотя бы полчаса. Каждый человек должен знать, что он должен уделить этому время. У нас существуют даже определенные показатели даже, которых мы должны добиваться в стране: сколько человек в стране должно заниматься физической культурой и спортом. Это один из важнейших социальных показателей развития общества", - пояснил Путин.Президент отметил, что в целом по стране количество занимающихся спортом на постоянной основе растет, но нужных показателей пока не достигли, нужно к этому стремиться.
https://ria.ru/20240110/putin-1920504527.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920494107_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86dc9c7f6ab32e173e9d77f02da4b361.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
Путин рассказал, сколько времени тратит на занятия спортом
Путин сообщил, что каждый день находит время по 2-2,5 часа заниматься спортом
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день находит время по два - два с половиной часа заниматься спортом - зал, бассейн.
«
"Конечно, я делаю это (занимаюсь спортом) каждый день минимум по два часа, примерно... Чуть побольше бывает, потому что там зал, бассейн, все это вместе, душ, два с половиной часа", - сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря
.
По его словам, занятия спортом нужно сделать частью жизни. "Не обязательно, что нужно по два часа, но хотя бы час, хотя бы полчаса. Каждый человек должен знать, что он должен уделить этому время. У нас существуют даже определенные показатели даже, которых мы должны добиваться в стране: сколько человек в стране должно заниматься физической культурой и спортом. Это один из важнейших социальных показателей развития общества", - пояснил Путин.
Президент отметил, что в целом по стране количество занимающихся спортом на постоянной основе растет, но нужных показателей пока не достигли, нужно к этому стремиться.
Путин рассказал, как справляется с ежедневными нагрузками