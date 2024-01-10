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Путин пообещал рассмотреть предложение о соцгарантиях для многодетных отцов - РИА Новости, 10.01.2024
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13:04 10.01.2024 (обновлено: 13:31 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/putin-1920497828.html
Путин пообещал рассмотреть предложение о соцгарантиях для многодетных отцов
Путин пообещал рассмотреть предложение о соцгарантиях для многодетных отцов - РИА Новости, 10.01.2024
Путин пообещал рассмотреть предложение о соцгарантиях для многодетных отцов
Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение распространить социальные гарантии на многодетных отцов, отметив при этом, что основной труд в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:04
2024-01-10T13:31
общество
владимир путин
россия
анадырь
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение распространить социальные гарантии на многодетных отцов, отметив при этом, что основной труд в многодетных семьях все же женский."Обязательно посмотрим. Все-таки основную тяжесть рождения, воспитания, поднятия на ноги ребенка несет на себе женщина. Это прежде всего ее труд. Поэтому у нас - ну всякое в жизни бывает - но в целом у нас в обществе культ мамы очень высокий и оправдано высокий", - сказал он в ходе встречи с жителями Анадыря.Путин согласился с тем, что влияние мужчины в семье чрезвычайно важно, и рассказал, что его всегда впечатляют отцы в многодетных семьях."Добрые люди, работоспособные, активные и очень скромно себя ведущие. Удивительно, такие мягкие по отношению к детям. Просто идеальный пример такого настоящего мужика: уверенного, спокойного, работящего и любящего. Конечно, такие мужчины, такие отцы, конечно, заслуживают повышенного внимания со стороны государства", - сказал президент.Он добавил, что внимание государства к таким мужчинам должно повышаться."Поработаем на этот счет", - сказал Путин.
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общество, владимир путин, россия, анадырь
Общество, Владимир Путин, Россия, Анадырь
Путин пообещал рассмотреть предложение о соцгарантиях для многодетных отцов

Путин: предложение распространить соцгарантии на многодетных отцов рассмотрят

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение распространить социальные гарантии на многодетных отцов, отметив при этом, что основной труд в многодетных семьях все же женский.
«
"Обязательно посмотрим. Все-таки основную тяжесть рождения, воспитания, поднятия на ноги ребенка несет на себе женщина. Это прежде всего ее труд. Поэтому у нас - ну всякое в жизни бывает - но в целом у нас в обществе культ мамы очень высокий и оправдано высокий", - сказал он в ходе встречи с жителями Анадыря.
Путин согласился с тем, что влияние мужчины в семье чрезвычайно важно, и рассказал, что его всегда впечатляют отцы в многодетных семьях.
"Добрые люди, работоспособные, активные и очень скромно себя ведущие. Удивительно, такие мягкие по отношению к детям. Просто идеальный пример такого настоящего мужика: уверенного, спокойного, работящего и любящего. Конечно, такие мужчины, такие отцы, конечно, заслуживают повышенного внимания со стороны государства", - сказал президент.
Он добавил, что внимание государства к таким мужчинам должно повышаться.
"Поработаем на этот счет", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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