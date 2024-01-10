https://ria.ru/20240110/putin-1920497828.html

Путин пообещал рассмотреть предложение о соцгарантиях для многодетных отцов

Путин пообещал рассмотреть предложение о соцгарантиях для многодетных отцов - РИА Новости, 10.01.2024

Путин пообещал рассмотреть предложение о соцгарантиях для многодетных отцов

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение распространить социальные гарантии на многодетных отцов, отметив при этом, что основной труд в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:04

2024-01-10T13:04

2024-01-10T13:31

общество

владимир путин

россия

анадырь

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение распространить социальные гарантии на многодетных отцов, отметив при этом, что основной труд в многодетных семьях все же женский."Обязательно посмотрим. Все-таки основную тяжесть рождения, воспитания, поднятия на ноги ребенка несет на себе женщина. Это прежде всего ее труд. Поэтому у нас - ну всякое в жизни бывает - но в целом у нас в обществе культ мамы очень высокий и оправдано высокий", - сказал он в ходе встречи с жителями Анадыря.Путин согласился с тем, что влияние мужчины в семье чрезвычайно важно, и рассказал, что его всегда впечатляют отцы в многодетных семьях."Добрые люди, работоспособные, активные и очень скромно себя ведущие. Удивительно, такие мягкие по отношению к детям. Просто идеальный пример такого настоящего мужика: уверенного, спокойного, работящего и любящего. Конечно, такие мужчины, такие отцы, конечно, заслуживают повышенного внимания со стороны государства", - сказал президент.Он добавил, что внимание государства к таким мужчинам должно повышаться."Поработаем на этот счет", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240110/dopvyplaty-1920501537.html

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общество, владимир путин, россия, анадырь