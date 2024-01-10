https://ria.ru/20240110/putin-1920488215.html

Программу "Земский учитель" продлят до 2030 года

Программу "Земский учитель" продлят до 2030 года - РИА Новости, 10.01.2024

Программу "Земский учитель" продлят до 2030 года

Программу "Земский учитель", которая заканчивается в этом году, продлят до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:29

2024-01-10T12:29

2024-01-10T12:51

общество

россия

анадырь

дальний восток

владимир путин

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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Программу "Земский учитель", которая заканчивается в этом году, продлят до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, ее нужно продлевать, мы ее продлим до 2030 года, она востребована", - сказал Путин на встрече с жителями Анадыря.Он уточнил, что программа действует до 2025 года. По этой программе учителям на территории Дальневосточного федерального округа выплачивается 2 миллиона рублей.По словам президента, в целом по стране и по Дальнему Востоку программа работает эффективно, люди приезжают работать в регионы.

https://ria.ru/20231215/mishustin-1916035950.html

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дальний восток

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общество, россия, анадырь, дальний восток, владимир путин