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Программу "Земский учитель" продлят до 2030 года - РИА Новости, 10.01.2024
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12:29 10.01.2024 (обновлено: 12:51 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/putin-1920488215.html
Программу "Земский учитель" продлят до 2030 года
Программу "Земский учитель" продлят до 2030 года - РИА Новости, 10.01.2024
Программу "Земский учитель" продлят до 2030 года
Программу "Земский учитель", которая заканчивается в этом году, продлят до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:29
2024-01-10T12:51
общество
россия
анадырь
дальний восток
владимир путин
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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Программу "Земский учитель", которая заканчивается в этом году, продлят до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, ее нужно продлевать, мы ее продлим до 2030 года, она востребована", - сказал Путин на встрече с жителями Анадыря.Он уточнил, что программа действует до 2025 года. По этой программе учителям на территории Дальневосточного федерального округа выплачивается 2 миллиона рублей.По словам президента, в целом по стране и по Дальнему Востоку программа работает эффективно, люди приезжают работать в регионы.
https://ria.ru/20231215/mishustin-1916035950.html
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общество, россия, анадырь, дальний восток, владимир путин
Общество, Россия, Анадырь, Дальний Восток, Владимир Путин
Программу "Земский учитель" продлят до 2030 года

Путин: программу "Земский учитель", которая заканчивается в этом году, продлят

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Программу "Земский учитель", которая заканчивается в этом году, продлят до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Конечно, ее нужно продлевать, мы ее продлим до 2030 года, она востребована", - сказал Путин на встрече с жителями Анадыря.
Он уточнил, что программа действует до 2025 года. По этой программе учителям на территории Дальневосточного федерального округа выплачивается 2 миллиона рублей.
По словам президента, в целом по стране и по Дальнему Востоку программа работает эффективно, люди приезжают работать в регионы.
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ОбществоРоссияАнадырьДальний ВостокВладимир Путин
 
 
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