https://ria.ru/20240110/putin-1920486087.html

Путин назвал задержки выплат участникам СВО бюрократическим сбоем

Путин назвал задержки выплат участникам СВО бюрократическим сбоем - РИА Новости, 10.01.2024

Путин назвал задержки выплат участникам СВО бюрократическим сбоем

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с конкретными жалобами на задержку выплат за участие в специальной военной операции, отметив, что это... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:21

2024-01-10T12:21

2024-01-10T13:00

специальная военная операция на украине

общество

анадырь

россия

владимир путин

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с конкретными жалобами на задержку выплат за участие в специальной военной операции, отметив, что это проявления бюрократических сбоев и необходимо разобраться, где именно эти сбои происходят.Один из жителей Анадыря, участник специальной военной операции Дмитрий Юдин сообщил главе государства, что после ранений участникам СВО не всегда дают краткосрочные отпуска для того, чтобы долечиться, и очень долго выплачиваются федеральные выплаты."Сроки этих выплат, у вас конкретные есть проблемы с выплатами? У вас или у кого-то из ваших сослуживцев...? Если что-то не вовремя приходит, с задержками, это проявление в худшем смысле этого слова, каких-то бюрократических сбоев. Вот и все. Но нужно понять, где конкретно, что происходит", - сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря.Участник встречи Юдин ответил президенту, что его выплата пришла спустя четыре или пять месяцев, но среди его сослуживцев есть те, кто с начала февраля 2023 года после ранения все еще не получили выплаты.Глава государства в ответ попросил передать ему информацию о тех, кому выплаты не пришли, и пообещал поручить руководству Минобороны разобраться на конкретных примерах, где происходят сбои."Как вы понимаете, там вопросов с материальным, финансовым обеспечением всего, что происходит в зоне СВО, не существует, все финансируется в абсолютно полном объеме", - заключил президент.

https://ria.ru/20240110/svo-1920485276.html

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общество, анадырь, россия, владимир путин