https://ria.ru/20240110/putin-1920473896.html

Волонтер рассказала, как подписи избирателей Путина везли с Чукотки

Волонтер рассказала, как подписи избирателей Путина везли с Чукотки - РИА Новости, 10.01.2024

Волонтер рассказала, как подписи избирателей Путина везли с Чукотки

Подписи избирателей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина везли до аэропорта на болотоходе, а затем - в ручной клади обычным прямым рейсом из... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T11:35

2024-01-10T11:35

2024-01-10T11:35

политика

москва

россия

анадырь

владимир путин

волонтеры победы

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подписи избирателей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина везли до аэропорта на болотоходе, а затем - в ручной клади обычным прямым рейсом из Анадыря в Москву, рассказала председатель Чукотского регионального отделения движения "Волонтеры победы" Надежда Гребцова, доставившая коробку с подписными листами в центральный избирательный штаб Путина в Москве. Подписи в поддержку Путина еще из 12 регионов страны, в том числе из Чукотского автономного округа, привезли в среду в его избирательный штаб в Гостином дворе. Таким образом, на сегодня все 89 субъектов РФ уже предоставили первые партии подписных листов в центральный штаб. "Из города - на ТРЭКОЛе, на большом таком аппарате, это болотоход. Соответственно, я из города Анадыря привезла, через лиман доставила в аэропорт и на 8-часовом Анадырь-Москва прямым рейсом", - рассказала Гребцова о том, как доставляли подписи в Москву. Она уточнила, что коробка с подписными листами была в ручной клади. По ее словам, в каждом населенном пункте региона, в каждом отдаленном селе была открыта точка сбора подписей, представители коренных кочевых народов также приезжали и оставляли свои подписи. "Мы первую волну собрали моментально, за несколько дней, сразу решили привезти на проверку", - отметила она. Гребцова рассказала, что из региона еще будут доставлять подписи в штаб, по ее словам.

https://ria.ru/20240110/putin-1920463549.html

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политика, москва, россия, анадырь, владимир путин, волонтеры победы