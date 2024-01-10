https://ria.ru/20240110/putin-1920473896.html
Волонтер рассказала, как подписи избирателей Путина везли с Чукотки
Волонтер рассказала, как подписи избирателей Путина везли с Чукотки - РИА Новости, 10.01.2024
Волонтер рассказала, как подписи избирателей Путина везли с Чукотки
Подписи избирателей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина везли до аэропорта на болотоходе, а затем - в ручной клади обычным прямым рейсом из... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:35
2024-01-10T11:35
2024-01-10T11:35
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подписи избирателей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина везли до аэропорта на болотоходе, а затем - в ручной клади обычным прямым рейсом из Анадыря в Москву, рассказала председатель Чукотского регионального отделения движения "Волонтеры победы" Надежда Гребцова, доставившая коробку с подписными листами в центральный избирательный штаб Путина в Москве. Подписи в поддержку Путина еще из 12 регионов страны, в том числе из Чукотского автономного округа, привезли в среду в его избирательный штаб в Гостином дворе. Таким образом, на сегодня все 89 субъектов РФ уже предоставили первые партии подписных листов в центральный штаб. "Из города - на ТРЭКОЛе, на большом таком аппарате, это болотоход. Соответственно, я из города Анадыря привезла, через лиман доставила в аэропорт и на 8-часовом Анадырь-Москва прямым рейсом", - рассказала Гребцова о том, как доставляли подписи в Москву. Она уточнила, что коробка с подписными листами была в ручной клади. По ее словам, в каждом населенном пункте региона, в каждом отдаленном селе была открыта точка сбора подписей, представители коренных кочевых народов также приезжали и оставляли свои подписи. "Мы первую волну собрали моментально, за несколько дней, сразу решили привезти на проверку", - отметила она. Гребцова рассказала, что из региона еще будут доставлять подписи в штаб, по ее словам.
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политика, москва, россия, анадырь, владимир путин, волонтеры победы
Политика, Москва, Россия, Анадырь, Владимир Путин, Волонтеры Победы
Волонтер рассказала, как подписи избирателей Путина везли с Чукотки
Гребцова: подписи избирателей Путина с Чукотки везли на болотоходе и самолете
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подписи избирателей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина везли до аэропорта на болотоходе, а затем - в ручной клади обычным прямым рейсом из Анадыря в Москву, рассказала председатель Чукотского регионального отделения движения "Волонтеры победы" Надежда Гребцова, доставившая коробку с подписными листами в центральный избирательный штаб Путина в Москве.
Подписи в поддержку Путина еще из 12 регионов страны, в том числе из Чукотского автономного округа
, привезли в среду в его избирательный штаб в Гостином дворе. Таким образом, на сегодня все 89 субъектов РФ уже предоставили первые партии подписных листов в центральный штаб.
«
"Из города - на ТРЭКОЛе, на большом таком аппарате, это болотоход. Соответственно, я из города Анадыря привезла, через лиман доставила в аэропорт и на 8-часовом Анадырь-Москва прямым рейсом", - рассказала Гребцова о том, как доставляли подписи в Москву.
Она уточнила, что коробка с подписными листами была в ручной клади.
По ее словам, в каждом населенном пункте региона, в каждом отдаленном селе была открыта точка сбора подписей, представители коренных кочевых народов также приезжали и оставляли свои подписи.
"Мы первую волну собрали моментально, за несколько дней, сразу решили привезти на проверку", - отметила она.
Гребцова рассказала, что из региона еще будут доставлять подписи в штаб, по ее словам.
Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех российских регионов