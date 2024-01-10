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Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс на Чукотке - РИА Новости, 10.01.2024
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10:20 10.01.2024 (обновлено: 11:57 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/putin-1920452094.html
Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс на Чукотке
Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс на Чукотке - РИА Новости, 10.01.2024
Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс на Чукотке
Президент РФ Владимир Путин посетил на Чукотке круглогодичный тепличный комплекс Крестьянское хозяйство Макатровых, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:20
2024-01-10T11:57
экономика
анадырь
владимир путин
чукотка
михаил мишустин
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил на Чукотке круглогодичный тепличный комплекс Крестьянское хозяйство Макатровых, передает корреспондент РИА Новости.Проект реализовала семья Макатровых, в многоэтажном тепличном комплексе они выращивают овощи в условиях вечной мерзлоты. В него инвестированы 320,8 миллиона рублей. Теплицы занимают 0,24 га, половина из них введена в работу в этом году. На предприятии задействованы два десятка человек.В год здесь выращиваются 79 тонн продукции, это примерно 20% от покупаемых в Анадыре овощей.Это уникальный проект для региона, который целиком входит в арктическую зону. Трудности связаны как с экстремальными погодными условиями, так и с высокими тарифами на ЖКХ, сложной логистикой агроматериалов, оборудования и запчастей.Наталья Макатрова рассказала президенту, что в теплицах выращивают зелень на подложке из кокоса, которую потом используют в городских цветочных клумбах, и вспомнила, что когда на Чукотку приезжал премьер-министр Михаил Мишустин, "город утопал в цветочках"."Он был приятно удивлён. Красота спасёт мир, поэтому эту красоту делаем уже с 2017 года", - добавила предприниматель и многодетная мама, у которой, как рассказала она, 9 детей.Путин осмотрел грядки с помидорами и огурцами разных сортов, оценив их качество, ему также дали понюхать выращенный базилик."Очень вкусно. Супер. Правда", - признался глава государства
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экономика, анадырь, владимир путин, чукотка, михаил мишустин
Экономика, Анадырь, Владимир Путин, Чукотка, Михаил Мишустин
Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс на Чукотке

Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс Макатровых на Чукотке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и предприниматель Наталья Макатрова во время посещения круглогодичного тепличного комплекса "Крестьянское хозяйство Макатровых" в Анадыре. 10 января 2024
Президент РФ Владимир Путин и предприниматель Наталья Макатрова во время посещения круглогодичного тепличного комплекса Крестьянское хозяйство Макатровых в Анадыре. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и предприниматель Наталья Макатрова во время посещения круглогодичного тепличного комплекса "Крестьянское хозяйство Макатровых" в Анадыре. 10 января 2024
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил на Чукотке круглогодичный тепличный комплекс Крестьянское хозяйство Макатровых, передает корреспондент РИА Новости.
Проект реализовала семья Макатровых, в многоэтажном тепличном комплексе они выращивают овощи в условиях вечной мерзлоты. В него инвестированы 320,8 миллиона рублей. Теплицы занимают 0,24 га, половина из них введена в работу в этом году. На предприятии задействованы два десятка человек.
В год здесь выращиваются 79 тонн продукции, это примерно 20% от покупаемых в Анадыре овощей.
Это уникальный проект для региона, который целиком входит в арктическую зону. Трудности связаны как с экстремальными погодными условиями, так и с высокими тарифами на ЖКХ, сложной логистикой агроматериалов, оборудования и запчастей.
Наталья Макатрова рассказала президенту, что в теплицах выращивают зелень на подложке из кокоса, которую потом используют в городских цветочных клумбах, и вспомнила, что когда на Чукотку приезжал премьер-министр Михаил Мишустин, "город утопал в цветочках".
"Он был приятно удивлён. Красота спасёт мир, поэтому эту красоту делаем уже с 2017 года", - добавила предприниматель и многодетная мама, у которой, как рассказала она, 9 детей.
Путин осмотрел грядки с помидорами и огурцами разных сортов, оценив их качество, ему также дали понюхать выращенный базилик.
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