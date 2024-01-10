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Путин впервые прилетел на Чукотку

Путин впервые прилетел на Чукотку - РИА Новости, 10.01.2024

Путин впервые прилетел на Чукотку

Владимир Путин прилетел в столицу Чукотского автономного округа — Анадырь, это первая поездка главы государства в 2024 году. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T08:43

2024-01-10T08:43

2024-01-10T15:39

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россия

анадырь

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в столицу Чукотского автономного округа — Анадырь, это первая поездка главы государства в 2024 году.Первым пунктом в программе стало посещение многоэтажного тепличного комплекса семьи Макатровых, где круглый год выращивают овощи в условиях вечной мерзлоты. В проект инвестировали более 320 миллионов рублей. Теплицы занимают 0,24 гектара, на предприятии работают два десятка человек.В год здесь выращивают 79 тонн продукции, это примерно 20 процентов от всего количества покупаемых в Анадыре овощей.Как сообщали в пресс-службе Кремля, Путин на Чукотке также побеседует с жителями и проведет встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.По информации корреспондента РИА Новости, в рабочей поездке президент передвигается на снегоболотоходе.В регионе, который целиком находится в Арктической зоне, есть проблемы с транспортной доступностью. Из-за сурового климата дороги с покрытием есть только в городах и прилегающих поселках. На остальной территории используются зимники — дороги без покрытия, на которых движение возможно только зимой по укатанному снегу.Президент ранее не раз говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить ее.В сентябре на совещании по вопросам социально-экономического развития региона он отметил необходимость совершенствовать индустрию гостеприимства — местная природа привлекает туристов, несмотря на суровый климат. В 2008 году Чукотку посещал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента.

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чукотка, россия, анадырь, владимир путин, общество, видео