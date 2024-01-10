Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали протесты немецких фермеров - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/protesty-1920619281.html
В Госдуме прокомментировали протесты немецких фермеров
В Госдуме прокомментировали протесты немецких фермеров - РИА Новости, 10.01.2024
В Госдуме прокомментировали протесты немецких фермеров
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал волну протестов в Германии плачевным итогом антинародной и антироссийской политики немецких властей. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T21:17
2024-01-10T21:17
в мире
германия
михаил шеремет
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920546643_0:150:3070:1877_1920x0_80_0_0_d264d7322ef051dafd1f4c8b798c7bbb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал волну протестов в Германии плачевным итогом антинародной и антироссийской политики немецких властей. С понедельника в ФРГ началась неделя протестов немецких фермеров против планов правительства по отмене субсидий. "Мы наблюдаем плачевный итог антинародной и антироссийской политики, проводимой Берлином. Видимо (канцлер ФРГ Олаф) Шольц, примерявший нафталиновый китель Гитлера, возомнил себя современным европейским диктатором, но его милитаристские посылы, сводящиеся к откровенной вражде с Россией и вассальной сдаче интересов Германии в угоду Вашингтона, мудрые граждане не оценили, посчитав, что еще одного Гитлера Германия попросту не переживет", — сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, протестные настроения в ФРГ будут шириться, так как колоссальный ущерб, нанесенный в экономическом, социальном и политическом плане политикой канцлера Шольца, придется еще долго расхлебывать многим поколениям немцев.
https://ria.ru/20240108/medvedev-1920207181.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920546643_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ee3f7c3b9bf305d2f43142f722efbf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Германия, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали протесты немецких фермеров

Депутат Шеремет назвал протесты фермеров в ФРГ плачевным итогом политики Берлина

© AFP 2024 / JENS SCHLUETERАкция протеста немецких фермеров
Акция протеста немецких фермеров - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AFP 2024 / JENS SCHLUETER
Акция протеста немецких фермеров
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал волну протестов в Германии плачевным итогом антинародной и антироссийской политики немецких властей.
С понедельника в ФРГ началась неделя протестов немецких фермеров против планов правительства по отмене субсидий.
"Мы наблюдаем плачевный итог антинародной и антироссийской политики, проводимой Берлином. Видимо (канцлер ФРГ Олаф) Шольц, примерявший нафталиновый китель Гитлера, возомнил себя современным европейским диктатором, но его милитаристские посылы, сводящиеся к откровенной вражде с Россией и вассальной сдаче интересов Германии в угоду Вашингтона, мудрые граждане не оценили, посчитав, что еще одного Гитлера Германия попросту не переживет", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, протестные настроения в ФРГ будут шириться, так как колоссальный ущерб, нанесенный в экономическом, социальном и политическом плане политикой канцлера Шольца, придется еще долго расхлебывать многим поколениям немцев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Медведев после забастовок фермеров в Берлине пошутил про Майдан
8 января, 23:34
 
В миреГерманияМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала