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В Госдуме прокомментировали протесты немецких фермеров
В Госдуме прокомментировали протесты немецких фермеров - РИА Новости, 10.01.2024
В Госдуме прокомментировали протесты немецких фермеров
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал волну протестов в Германии плачевным итогом антинародной и антироссийской политики немецких властей. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T21:17
2024-01-10T21:17
2024-01-10T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал волну протестов в Германии плачевным итогом антинародной и антироссийской политики немецких властей. С понедельника в ФРГ началась неделя протестов немецких фермеров против планов правительства по отмене субсидий. "Мы наблюдаем плачевный итог антинародной и антироссийской политики, проводимой Берлином. Видимо (канцлер ФРГ Олаф) Шольц, примерявший нафталиновый китель Гитлера, возомнил себя современным европейским диктатором, но его милитаристские посылы, сводящиеся к откровенной вражде с Россией и вассальной сдаче интересов Германии в угоду Вашингтона, мудрые граждане не оценили, посчитав, что еще одного Гитлера Германия попросту не переживет", — сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, протестные настроения в ФРГ будут шириться, так как колоссальный ущерб, нанесенный в экономическом, социальном и политическом плане политикой канцлера Шольца, придется еще долго расхлебывать многим поколениям немцев.
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в мире, германия, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Германия, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали протесты немецких фермеров
Депутат Шеремет назвал протесты фермеров в ФРГ плачевным итогом политики Берлина
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал волну протестов в Германии плачевным итогом антинародной и антироссийской политики немецких властей.
С понедельника в ФРГ началась неделя протестов немецких фермеров против планов правительства по отмене субсидий.
"Мы наблюдаем плачевный итог антинародной и антироссийской политики, проводимой Берлином. Видимо (канцлер ФРГ Олаф) Шольц, примерявший нафталиновый китель Гитлера, возомнил себя современным европейским диктатором, но его милитаристские посылы, сводящиеся к откровенной вражде с Россией и вассальной сдаче интересов Германии в угоду Вашингтона, мудрые граждане не оценили, посчитав, что еще одного Гитлера Германия попросту не переживет", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, протестные настроения в ФРГ
будут шириться, так как колоссальный ущерб, нанесенный в экономическом, социальном и политическом плане политикой канцлера Шольца, придется еще долго расхлебывать многим поколениям немцев.
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