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МИД России вызвал молдавского посла - РИА Новости, 10.01.2024
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22:22 10.01.2024 (обновлено: 23:13 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/protest-1920625551.html
МИД России вызвал молдавского посла
МИД России вызвал молдавского посла - РИА Новости, 10.01.2024
МИД России вызвал молдавского посла
МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария, ему заявлен протест из-за недружественных действий Кишинева, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T22:22
2024-01-10T23:13
россия
молдавия
кишинев
в мире
вооруженные силы украины
нато
майя санду
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария, ему заявлен протест из-за недружественных действий Кишинева, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства."Десятого января в МИД был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в России Лилиан Дарий. Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева. Отмечено, что в случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры", — говорится в заявлении.Как пояснили в министерстве, российские и русскоязычные СМИ в Молдавии подвергаются политически мотивированному преследованию. Таким образом республика нарушает международные обязательства в области защиты свободы слова и прав журналистов.Кроме того, участились случаи дискриминации соотечественников, а также необоснованные отказы в пересечении ими границы. Молдавские власти, в свою очередь, продолжают делать агрессивные заявления в адрес российского руководства, указали в ведомстве."Выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах Республики Молдова оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО", — подчеркнули в МИД.В итоге послу сообщили о решении закрыть въезд в Россию для некоторых официальных лиц республики в ответ на действия молдавского руководства. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после того, как президентом республики в конце 2020 года стала Майя Санду, которая придерживается проевропейской линии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что эта страна стремится стать недружественной для России. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не мешать развитию контактов и межрегиональных связей.
https://ria.ru/20240110/moldavia-1920551191.html
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html
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россия, молдавия, кишинев, в мире, вооруженные силы украины, нато, майя санду, дмитрий песков
Россия, Молдавия, Кишинев, В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО, Майя Санду, Дмитрий Песков
МИД России вызвал молдавского посла

МИД России вызвал посла Молдавии и заявил ему протест из-за действий Кишинева

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария, ему заявлен протест из-за недружественных действий Кишинева, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
"Десятого января в МИД был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в России Лилиан Дарий. Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева. Отмечено, что в случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры", — говорится в заявлении.
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Как пояснили в министерстве, российские и русскоязычные СМИ в Молдавии подвергаются политически мотивированному преследованию. Таким образом республика нарушает международные обязательства в области защиты свободы слова и прав журналистов.
Кроме того, участились случаи дискриминации соотечественников, а также необоснованные отказы в пересечении ими границы. Молдавские власти, в свою очередь, продолжают делать агрессивные заявления в адрес российского руководства, указали в ведомстве.
"Выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах Республики Молдова оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО", — подчеркнули в МИД.
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В итоге послу сообщили о решении закрыть въезд в Россию для некоторых официальных лиц республики в ответ на действия молдавского руководства.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после того, как президентом республики в конце 2020 года стала Майя Санду, которая придерживается проевропейской линии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что эта страна стремится стать недружественной для России. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не мешать развитию контактов и межрегиональных связей.
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