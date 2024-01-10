https://ria.ru/20240110/protest-1920625551.html

МИД России вызвал молдавского посла

МИД России вызвал молдавского посла - РИА Новости, 10.01.2024

МИД России вызвал молдавского посла

МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария, ему заявлен протест из-за недружественных действий Кишинева, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T22:22

2024-01-10T22:22

2024-01-10T23:13

россия

молдавия

кишинев

в мире

вооруженные силы украины

нато

майя санду

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775035854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_329062c933218beae08448a2541d58a5.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария, ему заявлен протест из-за недружественных действий Кишинева, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства."Десятого января в МИД был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в России Лилиан Дарий. Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева. Отмечено, что в случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры", — говорится в заявлении.Как пояснили в министерстве, российские и русскоязычные СМИ в Молдавии подвергаются политически мотивированному преследованию. Таким образом республика нарушает международные обязательства в области защиты свободы слова и прав журналистов.Кроме того, участились случаи дискриминации соотечественников, а также необоснованные отказы в пересечении ими границы. Молдавские власти, в свою очередь, продолжают делать агрессивные заявления в адрес российского руководства, указали в ведомстве."Выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах Республики Молдова оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО", — подчеркнули в МИД.В итоге послу сообщили о решении закрыть въезд в Россию для некоторых официальных лиц республики в ответ на действия молдавского руководства. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после того, как президентом республики в конце 2020 года стала Майя Санду, которая придерживается проевропейской линии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что эта страна стремится стать недружественной для России. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не мешать развитию контактов и межрегиональных связей.

https://ria.ru/20240110/moldavia-1920551191.html

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html

россия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, молдавия, кишинев, в мире, вооруженные силы украины, нато, майя санду, дмитрий песков