https://ria.ru/20240110/protest-1920545147.html
В Германии протестующие фермеры вывели на улицы более тысячи тракторов
В Германии протестующие фермеры вывели на улицы более тысячи тракторов - РИА Новости, 10.01.2024
В Германии протестующие фермеры вывели на улицы более тысячи тракторов
Фермеры вывели в среду на улицы немецкого города Аугсбурга более 1 тысячи тракторов в рамках акции протеста против планов правительства по сокращению субсидий... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:54
2024-01-10T15:54
2024-01-10T16:02
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роберт хабек
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Фермеры вывели в среду на улицы немецкого города Аугсбурга более 1 тысячи тракторов в рамках акции протеста против планов правительства по сокращению субсидий для аграриев, сообщила полиция Северной Швабии в социальной сети Х. "Только что началось собрание в районе Плеррер. Сейчас на месте находятся более 1 000 тракторов", — говорится на странице полиции.Также полиция предупредила о возможных пробках и перебоях в работе общественного транспорта. С понедельника началась неделя протестов немецких фермеров против планов правительства по отмене субсидий. О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве - это сэкономит еще 480 миллионов. После этого фермеры начали акции протеста. На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее, глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.
https://ria.ru/20240109/germaniya-1920351902.html
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в мире, германия, аугсбург, йоахим руквид, роберт хабек
В мире, Германия, Аугсбург, Йоахим Руквид, Роберт Хабек
В Германии протестующие фермеры вывели на улицы более тысячи тракторов
В немецком Аугсбурге протестующие фермеры вывели на улицы более тысячи тракторов