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В Башкирии самодельная ракета взорвалась в кармане брюк школьника
В Башкирии самодельная ракета взорвалась в кармане брюк школьника - РИА Новости, 10.01.2024
В Башкирии самодельная ракета взорвалась в кармане брюк школьника
Самодельная сигнальная ракета сработала в кармане брюк девятиклассника в сельской школе в Башкирии, подросток не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:12
2024-01-10T10:12
2024-01-10T10:12
происшествия
кушнаренковский район
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УФА, 10 янв – РИА Новости. Самодельная сигнальная ракета сработала в кармане брюк девятиклассника в сельской школе в Башкирии, подросток не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел 9 января в одной из школ Кушнаренковского района, поясняет ведомство. "Учащийся 9 класса принес в школу самодельную ракетницу, которая во время урока сработала в кармане брюк подростка. В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства произошедшего, проверит исполнение законодательства об образовании в части безопасного пребывания детей в учебном учреждении, даст оценку действиям должностных лиц школы при обеспечении пропускного режима", - говорится в релизе прокуратуры региона. В ведомстве РИА Новости уточнили, что ребенок не пострадал. В пресс-службе МВД по Башкирии агентству рассказали, что к проверке инцидента приступили и полицейские. "В настоящее время проводится работа с подростком и его родителями, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - добавили в пресс-службе.
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кушнаренковский район
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происшествия, кушнаренковский район
Происшествия, Кушнаренковский район
В Башкирии самодельная ракета взорвалась в кармане брюк школьника
В башкирской школе взорвалась самодельная ракета в кармане брюк ученика
УФА, 10 янв – РИА Новости. Самодельная сигнальная ракета сработала в кармане брюк девятиклассника в сельской школе в Башкирии, подросток не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел 9 января в одной из школ Кушнаренковского района
, поясняет ведомство.
«
"Учащийся 9 класса принес в школу самодельную ракетницу, которая во время урока сработала в кармане брюк подростка. В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства произошедшего, проверит исполнение законодательства об образовании в части безопасного пребывания детей в учебном учреждении, даст оценку действиям должностных лиц школы при обеспечении пропускного режима", - говорится в релизе прокуратуры региона.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что ребенок не пострадал.
В пресс-службе МВД по Башкирии агентству рассказали, что к проверке инцидента приступили и полицейские. "В настоящее время проводится работа с подростком и его родителями, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - добавили в пресс-службе.
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