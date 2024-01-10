https://ria.ru/20240110/proisshestvie-1920448832.html

В Башкирии самодельная ракета взорвалась в кармане брюк школьника

В Башкирии самодельная ракета взорвалась в кармане брюк школьника - РИА Новости, 10.01.2024

В Башкирии самодельная ракета взорвалась в кармане брюк школьника

Самодельная сигнальная ракета сработала в кармане брюк девятиклассника в сельской школе в Башкирии, подросток не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:12

2024-01-10T10:12

2024-01-10T10:12

происшествия

кушнаренковский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg

УФА, 10 янв – РИА Новости. Самодельная сигнальная ракета сработала в кармане брюк девятиклассника в сельской школе в Башкирии, подросток не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел 9 января в одной из школ Кушнаренковского района, поясняет ведомство. "Учащийся 9 класса принес в школу самодельную ракетницу, которая во время урока сработала в кармане брюк подростка. В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства произошедшего, проверит исполнение законодательства об образовании в части безопасного пребывания детей в учебном учреждении, даст оценку действиям должностных лиц школы при обеспечении пропускного режима", - говорится в релизе прокуратуры региона. В ведомстве РИА Новости уточнили, что ребенок не пострадал. В пресс-службе МВД по Башкирии агентству рассказали, что к проверке инцидента приступили и полицейские. "В настоящее время проводится работа с подростком и его родителями, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231004/uchenik-1900546393.html

кушнаренковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кушнаренковский район