https://ria.ru/20240110/proisshestvie-1920444441.html

В Подмосковье женщина из ревности зарезала знакомую и закопала тело у дома

В Подмосковье женщина из ревности зарезала знакомую и закопала тело у дома - РИА Новости, 10.01.2024

В Подмосковье женщина из ревности зарезала знакомую и закопала тело у дома

Жительница Подмосковья убила знакомую, приревновав возлюбленного к ней, а потом закопала тело возле собственного дома, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:01

2024-01-10T10:01

2024-01-10T10:01

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

жилье

кратово

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Жительница Подмосковья убила знакомую, приревновав возлюбленного к ней, а потом закопала тело возле собственного дома, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, в сентябре обвиняемая приревновала своего сожителя к знакомой, которая пришла к ним в гости в поселке Кратово. Между женщинами завязалась ссора, в ходе которой обвиняемая зарезала приятельницу. Затем она закопала тело в трех метрах от дома в земляной яме. Несколько месяцев погибшая числилась без вести пропавшей. "Третьего января 2024 года… тело погибшей было обнаружено, а обвиняемая задержана и доставлена к следователю на допрос", - сказала Врадий, добавив, что 49-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве, она арестована.

https://ria.ru/20231222/pensioner-1917471561.html

россия

московская область (подмосковье)

кратово

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), жилье, кратово, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)