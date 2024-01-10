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В Подмосковье женщина из ревности зарезала знакомую и закопала тело у дома - РИА Новости, 10.01.2024
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10:01 10.01.2024
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В Подмосковье женщина из ревности зарезала знакомую и закопала тело у дома
В Подмосковье женщина из ревности зарезала знакомую и закопала тело у дома - РИА Новости, 10.01.2024
В Подмосковье женщина из ревности зарезала знакомую и закопала тело у дома
Жительница Подмосковья убила знакомую, приревновав возлюбленного к ней, а потом закопала тело возле собственного дома, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:01
2024-01-10T10:01
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
жилье
кратово
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Жительница Подмосковья убила знакомую, приревновав возлюбленного к ней, а потом закопала тело возле собственного дома, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, в сентябре обвиняемая приревновала своего сожителя к знакомой, которая пришла к ним в гости в поселке Кратово. Между женщинами завязалась ссора, в ходе которой обвиняемая зарезала приятельницу. Затем она закопала тело в трех метрах от дома в земляной яме. Несколько месяцев погибшая числилась без вести пропавшей. "Третьего января 2024 года… тело погибшей было обнаружено, а обвиняемая задержана и доставлена к следователю на допрос", - сказала Врадий, добавив, что 49-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве, она арестована.
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россия
московская область (подмосковье)
кратово
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), жилье, кратово, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Жилье, Кратово, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье женщина из ревности зарезала знакомую и закопала тело у дома

Жительница Подмосковья из ревности зарезала знакомую и закопала тело у дома

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Жительница Подмосковья убила знакомую, приревновав возлюбленного к ней, а потом закопала тело возле собственного дома, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, в сентябре обвиняемая приревновала своего сожителя к знакомой, которая пришла к ним в гости в поселке Кратово. Между женщинами завязалась ссора, в ходе которой обвиняемая зарезала приятельницу. Затем она закопала тело в трех метрах от дома в земляной яме. Несколько месяцев погибшая числилась без вести пропавшей.
«
"Третьего января 2024 года… тело погибшей было обнаружено, а обвиняемая задержана и доставлена к следователю на допрос", - сказала Врадий, добавив, что 49-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве, она арестована.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ЖильеКратовоОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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