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В Иркутске столкнулись два маршрутных автобуса - РИА Новости, 10.01.2024
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09:54 10.01.2024 (обновлено: 09:58 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/proisshestvie-1920442901.html
В Иркутске столкнулись два маршрутных автобуса
В Иркутске столкнулись два маршрутных автобуса - РИА Новости, 10.01.2024
В Иркутске столкнулись два маршрутных автобуса
Два маршрутных автобуса столкнулись в Иркутске около остановки общественного транспорта, за медпомощью обратились три пассажира, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:54
2024-01-10T09:58
происшествия
иркутск
минский автомобильный завод
авто
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ИРКУТСК, 10 янв - РИА Новости. Два маршрутных автобуса столкнулись в Иркутске около остановки общественного транспорта, за медпомощью обратились три пассажира, сообщает ГУМВД региона. "Три пассажирки обратились к медикам за помощью в результате ДТП. Инцидент с двумя автобусами произошел днем в Ленинском округе областного центра, вблизи остановки общественного транспорта "Пионерская", - говорится в сообщении. Предварительно, сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель МАЗа, двигавшегося по маршруту №37, не смог соблюсти дистанцию и допустил столкновение с шедшим впереди пассажирским автобусом ПАЗ. Отмечается, что пострадавшие, одна из которых беременна, получили травмы, которые не угрожают их жизни.
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происшествия, иркутск, минский автомобильный завод, авто
Происшествия, Иркутск, Минский автомобильный завод, Авто
В Иркутске столкнулись два маршрутных автобуса

В Иркутске столкнулись две маршрутки, за медпомощью обратились три пассажира

© Фото : МВД38/TelegramМесто ДТП с участием маршрутных автобусов в Иркутске. 10 января 2024
Место ДТП с участием маршрутных автобусов в Иркутске. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : МВД38/Telegram
Место ДТП с участием маршрутных автобусов в Иркутске. 10 января 2024
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 10 янв - РИА Новости. Два маршрутных автобуса столкнулись в Иркутске около остановки общественного транспорта, за медпомощью обратились три пассажира, сообщает ГУМВД региона.
«
"Три пассажирки обратились к медикам за помощью в результате ДТП. Инцидент с двумя автобусами произошел днем в Ленинском округе областного центра, вблизи остановки общественного транспорта "Пионерская", - говорится в сообщении.
Предварительно, сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель МАЗа, двигавшегося по маршруту №37, не смог соблюсти дистанцию и допустил столкновение с шедшим впереди пассажирским автобусом ПАЗ. Отмечается, что пострадавшие, одна из которых беременна, получили травмы, которые не угрожают их жизни.
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ПроисшествияИркутскМинский автомобильный заводАвто
 
 
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