https://ria.ru/20240110/proisshestvie-1920442901.html

В Иркутске столкнулись два маршрутных автобуса

В Иркутске столкнулись два маршрутных автобуса - РИА Новости, 10.01.2024

В Иркутске столкнулись два маршрутных автобуса

Два маршрутных автобуса столкнулись в Иркутске около остановки общественного транспорта, за медпомощью обратились три пассажира, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T09:54

2024-01-10T09:54

2024-01-10T09:58

происшествия

иркутск

минский автомобильный завод

авто

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ИРКУТСК, 10 янв - РИА Новости. Два маршрутных автобуса столкнулись в Иркутске около остановки общественного транспорта, за медпомощью обратились три пассажира, сообщает ГУМВД региона. "Три пассажирки обратились к медикам за помощью в результате ДТП. Инцидент с двумя автобусами произошел днем в Ленинском округе областного центра, вблизи остановки общественного транспорта "Пионерская", - говорится в сообщении. Предварительно, сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель МАЗа, двигавшегося по маршруту №37, не смог соблюсти дистанцию и допустил столкновение с шедшим впереди пассажирским автобусом ПАЗ. Отмечается, что пострадавшие, одна из которых беременна, получили травмы, которые не угрожают их жизни.

https://ria.ru/20240110/gibdd-1920440326.html

иркутск

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происшествия, иркутск, минский автомобильный завод, авто