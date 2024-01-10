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В Иркутске столкнулись два маршрутных автобуса
В Иркутске столкнулись два маршрутных автобуса - РИА Новости, 10.01.2024
В Иркутске столкнулись два маршрутных автобуса
Два маршрутных автобуса столкнулись в Иркутске около остановки общественного транспорта, за медпомощью обратились три пассажира, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:54
2024-01-10T09:54
2024-01-10T09:58
происшествия
иркутск
минский автомобильный завод
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ИРКУТСК, 10 янв - РИА Новости. Два маршрутных автобуса столкнулись в Иркутске около остановки общественного транспорта, за медпомощью обратились три пассажира, сообщает ГУМВД региона. "Три пассажирки обратились к медикам за помощью в результате ДТП. Инцидент с двумя автобусами произошел днем в Ленинском округе областного центра, вблизи остановки общественного транспорта "Пионерская", - говорится в сообщении. Предварительно, сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель МАЗа, двигавшегося по маршруту №37, не смог соблюсти дистанцию и допустил столкновение с шедшим впереди пассажирским автобусом ПАЗ. Отмечается, что пострадавшие, одна из которых беременна, получили травмы, которые не угрожают их жизни.
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происшествия, иркутск, минский автомобильный завод, авто
Происшествия, Иркутск, Минский автомобильный завод, Авто
В Иркутске столкнулись два маршрутных автобуса
В Иркутске столкнулись две маршрутки, за медпомощью обратились три пассажира