https://ria.ru/20240110/proishestvie-1920552537.html

"Поступила странно". Что стоит за исчезновением россиянки в Турции

"Поступила странно". Что стоит за исчезновением россиянки в Турции - РИА Новости, 10.01.2024

"Поступила странно". Что стоит за исчезновением россиянки в Турции

Ушла и не вернулась — российские и турецкие полицейские выясняют обстоятельства пропажи 40-летней Надежды Ярыгиной. Она отправилась на курорт накануне Нового... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:06

2024-01-10T17:06

2024-01-10T17:30

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Ушла и не вернулась — российские и турецкие полицейские выясняют обстоятельства пропажи 40-летней Надежды Ярыгиной. Она отправилась на курорт накануне Нового года и спустя несколько дней перестала выходить на связь. Как выяснил корреспондент РИА Новости, перед этим туристка, предположительно, выбрала "весьма опасный" маршрут для прогулки.Опытный туристНадежда прилетела в Кемер из Кирова 31 декабря. По словам друзей, она любила путешествовать, отдыхать на природе. Бывала и за границей, в частности в Турции.Поселилась в пятизвездочном Akka Alinda на берегу моря."Мы были с ней на связи в новогоднюю ночь, второго и третьего числа, — рассказывает РИА Новости подруга пропавшей Евгения Шулакова. — Затем Надя перестала отвечать на сообщения. В интернет последний раз заходила 4 января".Вернуться должна была восьмого числа, однако на рейс так и не зарегистрировалась. На следующий день ее мать подала в полицию заявление о пропаже. Обратились и в российское генконсульство.В отеле сообщили, что утром 4 января Ярыгина отправилась на пешую прогулку. Предположительно, в горы. Друзья отмечают, что она запросто могла пройти несколько десятков километров."Сотрудники отеля по нашей просьбе зашли в ее номер. Там обнаружили паспорт, вещи и документы по туру, — продолжает Евгения. — Не было только телефона. Скорее всего, она взяла его с собой, но мобильник отключен".Турецкая полиция изучает камеры видеонаблюдения в окрестностях гостиницы, спасатели и береговая охрана обследуют побережье. В горы направили несколько поисковых отрядов.Опасные тропыВ кемерских чатах этот инцидент активно обсуждают. "Как-то все выглядит очень странно, — написал пользователь Дмитрий Орлов. — Я могу и заблуждаться, конечно, но в какие горы там можно сейчас пойти? Максимум — между Кемером и Киришами, где широкая дорога".По его словам, рядом с Киришом (курортный поселок в пяти километрах от Кемера) есть гора Чалыш, куда ведет "весьма опасная, но достаточно популярная" у туристов лестница."Скорее всего, она двинулась в этом направлении. Вот только непонятно, почему документы в номере оставила", — добавляет он.Туристка Светлана отмечает, что в районе Чалыша много обрывов, крутых спусков и подъемов. "Мы как-то шли по грунтовой дороге, и на нас с огромной скоростью едва не наехали два велосипедиста, мчавшиеся с горы, — вспоминает она. — Деваться было некуда: с одной стороны — камни, с другой — обрыв. Я была в ужасе: если бы они упали, загремели бы все вместе в пропасть".Мимо проходит Ликийская тропа протяженностью более 500 километров, порой на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Неподалеку и несколько пиков повыше."Это недалеко от курорта, поэтому многим кажется, что там безопасно, — объясняет РИА Новости гид турфирмы "Странник" Наталья Кислушко. — Но это не так. Над некоторыми обрывами нет ограждений. Зимой же бывает много снега и наледи. Особенно в районе горы Тахталы. Могут напасть дикие животные — кабаны, шакалы. Местные это очень хорошо знают, а вот туристы — нет".Еще одна угроза: перепад температур. В зимнее время, считает опытный проводник, категорически нельзя выходить на горные тропы в одиночку."Предпосылок не было"Пропавшая, полагает Евгения Шулакова, наверняка отправилась в поход сама: "ни с кем там знакомств не заводила"."Возможно, оступилась, — предполагает подруга. — Или со здоровьем что-то случилось, хотя предпосылок не было".Все версии проверяют. Российские дипломаты в Анталье уже взяли ситуацию на контроль. К делу подключились и сотрудники Интерпола обеих стран.Это не первое происшествие в окрестностях Кемера. Полтора года назад здесь погиб 47-летний Владислав Сенгович. В сентябре 2022-го он в одиночку отправился к горе Чалыш и пропал. Спустя 39 дней его тело нашел другой турист. Полицейские установили, что погибший сорвался в пропасть с 70-метровой высоты.

https://ria.ru/20231129/kriminal-1912664177.html

https://ria.ru/20230227/kriminal-1853827274.html

https://ria.ru/20240110/turistka-1920496129.html

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анталья (провинция)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

новости - туризм, кемер, анталья (провинция), россия, интерпол