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Губернатор Чукотки предложил усилить господдержку внутренних рейсов - РИА Новости, 10.01.2024
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16:44 10.01.2024
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Губернатор Чукотки предложил усилить господдержку внутренних рейсов
Губернатор Чукотки предложил усилить господдержку внутренних рейсов - РИА Новости, 10.01.2024
Губернатор Чукотки предложил усилить господдержку внутренних рейсов
Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил подумать над программой поддержки внутренних авиаперелетов. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:44
2024-01-10T16:44
чукотка
россия
анадырь
владимир путин
владислав кузнецов
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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил подумать над программой поддержки внутренних авиаперелетов. В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с Кузнецовым. "Наша цель – чтобы раз в неделю из любого населенного пункта в Анадырь можно было улететь. Сейчас это в некоторых населенных пунктах не так – две недели более. Здесь у нас большие расходы по субсидированию внутренних авиаперелётов. Потому что обоснованные тарифы гораздо больше, чем могут позволить себе люди. К сожалению, на уровне РФ не существует такой программы, которая бы поддерживала в должной мере внутренние перелеты, поэтому, Владимир Владимирович, если возможно, будут просить министерство тоже об этом подумать", - сказал Кузнецов. "Но программа же есть, региональная (авиа)компания – она же создана", - отметил Путин. "Да, но затраты очень большие, и субсидии, которые позволят доводить билеты до приемлемого экономического уровня для людей, они ложатся полностью на (региональный) бюджет", - добавил Кузнецов. "Бумажка там у вас есть", - ответил Путин, показав, что нужно это предложение прописать.
https://ria.ru/20240110/chukotka-1920534455.html
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чукотка, россия, анадырь, владимир путин, владислав кузнецов
Чукотка, Россия, Анадырь, Владимир Путин, Владислав Кузнецов
Губернатор Чукотки предложил усилить господдержку внутренних рейсов

Губернатор Чукотки сообщил Путину о необходимости поддержки внутренних рейсов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор - председатель правительства Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов во время встречи в Анадыре
Президент РФ Владимир Путин и губернатор - председатель правительства Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов во время встречи в Анадыре - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор - председатель правительства Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов во время встречи в Анадыре
Читать ria.ru в
АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил подумать над программой поддержки внутренних авиаперелетов.
В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с Кузнецовым.
Анадырь - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Губернатор рассказал Путину о мерах по обеспечению Чукотки хорошей связью
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"Наша цель – чтобы раз в неделю из любого населенного пункта в Анадырь можно было улететь. Сейчас это в некоторых населенных пунктах не так – две недели более. Здесь у нас большие расходы по субсидированию внутренних авиаперелётов. Потому что обоснованные тарифы гораздо больше, чем могут позволить себе люди. К сожалению, на уровне РФ не существует такой программы, которая бы поддерживала в должной мере внутренние перелеты, поэтому, Владимир Владимирович, если возможно, будут просить министерство тоже об этом подумать", - сказал Кузнецов.
"Но программа же есть, региональная (авиа)компания – она же создана", - отметил Путин.
"Да, но затраты очень большие, и субсидии, которые позволят доводить билеты до приемлемого экономического уровня для людей, они ложатся полностью на (региональный) бюджет", - добавил Кузнецов.
"Бумажка там у вас есть", - ответил Путин, показав, что нужно это предложение прописать.
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ЧукоткаРоссияАнадырьВладимир ПутинВладислав Кузнецов
 
 
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