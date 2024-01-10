https://ria.ru/20240110/programmy-1920562591.html

Губернатор Чукотки предложил усилить господдержку внутренних рейсов

Губернатор Чукотки предложил усилить господдержку внутренних рейсов - РИА Новости, 10.01.2024

Губернатор Чукотки предложил усилить господдержку внутренних рейсов

Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил подумать над программой поддержки внутренних авиаперелетов. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:44

2024-01-10T16:44

2024-01-10T16:44

чукотка

россия

анадырь

владимир путин

владислав кузнецов

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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил подумать над программой поддержки внутренних авиаперелетов. В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с Кузнецовым. "Наша цель – чтобы раз в неделю из любого населенного пункта в Анадырь можно было улететь. Сейчас это в некоторых населенных пунктах не так – две недели более. Здесь у нас большие расходы по субсидированию внутренних авиаперелётов. Потому что обоснованные тарифы гораздо больше, чем могут позволить себе люди. К сожалению, на уровне РФ не существует такой программы, которая бы поддерживала в должной мере внутренние перелеты, поэтому, Владимир Владимирович, если возможно, будут просить министерство тоже об этом подумать", - сказал Кузнецов. "Но программа же есть, региональная (авиа)компания – она же создана", - отметил Путин. "Да, но затраты очень большие, и субсидии, которые позволят доводить билеты до приемлемого экономического уровня для людей, они ложатся полностью на (региональный) бюджет", - добавил Кузнецов. "Бумажка там у вас есть", - ответил Путин, показав, что нужно это предложение прописать.

https://ria.ru/20240110/chukotka-1920534455.html

https://ria.ru/20240110/chukotka-1920535835.html

чукотка

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анадырь

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чукотка, россия, анадырь, владимир путин, владислав кузнецов