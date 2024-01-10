https://ria.ru/20240110/probki-1920529614.html
Назван город, в котором жители дольше всего стоят в пробках
Назван город, в котором жители дольше всего стоят в пробках - РИА Новости, 10.01.2024
Назван город, в котором жители дольше всего стоят в пробках
Столица Ирландии Дублин заняла первое место среди городов мира по количеству времени, которое жители проводили в пробках в 2023 году, следует из данных компании РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:59
2024-01-10T14:59
2024-01-10T15:02
авто
ирландия
дублин
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Столица Ирландии Дублин заняла первое место среди городов мира по количеству времени, которое жители проводили в пробках в 2023 году, следует из данных компании по вопросам дорожного движения TomTom. Компания проанализировала ситуацию на дорогах в 387 городах в 55 странах по всему миру. По данным TomTom, в 2023 году жители ирландской столицы потеряли в пробках 158 часов, при этом при затрудненном движении затрачиваемое на дорогу время увеличивалось на 66% по сравнению с ситуацией при отсутствии трафика, что также стало рекордом среди различных городов. За Дублином следует столица Перу Лима (157 часов), на третьем месте расположился Мехико (152 часа). Столица Ирландии также заняла второе место после Лондона по времени, необходимому для преодоления 10 километров (29,5 минуты), и по самой низкой средней скорости в час пик (25,7 км/ч), сообщает компания.
https://ria.ru/20240108/granitsa-1920193133.html
https://ria.ru/20231228/probka-1918616328.html
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авто, ирландия, дублин, перу
Авто, Ирландия, Дублин, Перу
Назван город, в котором жители дольше всего стоят в пробках
Дублин занял первое место в мире по времени, проведенному его жителями в пробках