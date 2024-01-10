https://ria.ru/20240110/pridnestrove-1920629980.html
Погранслужба Украины опровергла данные МГБ ПМР об инциденте на границе
Погранслужба Украины опровергла данные МГБ ПМР об инциденте на границе - РИА Новости, 10.01.2024
Погранслужба Украины опровергла данные МГБ ПМР об инциденте на границе
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинская сторона не фиксировала "инцидентов с огнестрельным оружием" на границе с... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T23:15
2024-01-10T23:15
2024-01-10T23:16
в мире
украина
приднестровская молдавская республика
молдавия
андрей демченко
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинская сторона не фиксировала "инцидентов с огнестрельным оружием" на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, о чем ранее сообщило министерство госбезопасности ПМР. Ранее в среду МГБ ПМР сообщило, что 7 января на границе с Украиной произошла стрельба, в результате чего двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины. "Нестандартных ситуаций пограничными нарядами не фиксировалось. Заявление так называемого Приднестровья скорее несет провокационный характер с целью обвинить в чем-то Украину, к тому же мы понимаем, что этот анклав имеет пророссийскую направленность", - приводит слова Демченко издание "РБК-Украина". После начала российской специальной военной операции на Украине все пункты пропуска на приднестровском участке границы с 26 февраля 2022 года были закрыты, кроме того, с украинской стороны был взорван железнодорожный мост через реку Кучурган. Однако в сентябре прошлого года украинская сторона оперативно восстановила взорванный мост. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231202/moldaviya-1913320539.html
https://ria.ru/20240108/pridnestrove-1920172953.html
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в мире, украина, приднестровская молдавская республика, молдавия, андрей демченко
В мире, Украина, Приднестровская Молдавская Республика, Молдавия, Андрей Демченко
Погранслужба Украины опровергла данные МГБ ПМР об инциденте на границе
Погранслужба Украины опровергла данные МГБ ПМР об инциденте с оружием на границе
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинская сторона не фиксировала "инцидентов с огнестрельным оружием" на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, о чем ранее сообщило министерство госбезопасности ПМР.
Ранее в среду МГБ ПМР сообщило, что 7 января на границе с Украиной произошла стрельба, в результате чего двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины.
Молдавию накачивают оружием для войны с Приднестровьем, считает политолог
"Нестандартных ситуаций пограничными нарядами не фиксировалось. Заявление так называемого Приднестровья скорее несет провокационный характер с целью обвинить в чем-то Украину, к тому же мы понимаем, что этот анклав имеет пророссийскую направленность", - приводит слова Демченко издание "РБК-Украина".
После начала российской специальной военной операции на Украине все пункты пропуска на приднестровском участке границы с 26 февраля 2022 года были закрыты, кроме того, с украинской стороны был взорван железнодорожный мост через реку Кучурган. Однако в сентябре прошлого года украинская сторона оперативно восстановила взорванный мост.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.
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