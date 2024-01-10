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Постпреда Марокко в ООН избрали председателем СПЧ на 2024 год - РИА Новости, 10.01.2024
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13:48 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/predsedatel-1920507602.html
Постпреда Марокко в ООН избрали председателем СПЧ на 2024 год
Постпреда Марокко в ООН избрали председателем СПЧ на 2024 год - РИА Новости, 10.01.2024
Постпреда Марокко в ООН избрали председателем СПЧ на 2024 год
Постоянный представитель Марокко при ООН в Женеве Омар Знибер был избран председателем Совета по правам человека (СПЧ) на 2024 год, следует из результатов... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:48
2024-01-10T13:48
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Постоянный представитель Марокко при ООН в Женеве Омар Знибер был избран председателем Совета по правам человека (СПЧ) на 2024 год, следует из результатов голосования. "Число присутствующих и участвующих в голосовании членов - 47. Простое большинство - 24. За его превосходительство Омара Знибера, постоянного представителя Марокко - 30 голосов. За его превосходительство Мксолиси Нкоси, постоянного представителя Южной Африки - 17 голосов. Таким образом, Омар Знибер избран председателем Совета по правам человека на 18-й цикл", - заявил заместитель председателя СПЧ и постоянный представитель Индонезии при ООН в Женеве Фебриан Раддьярд. Ранее РФ не удалось избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. МИД РФ отметил, что Москва в качестве государства-наблюдателя продолжит свою активную работу в Совете, а также добавил, что "главная задача - окончательно переломить тенденцию превращения СПЧ в "карательный" орган, обслуживающий интересы одной группы государств".
https://ria.ru/20231012/davlenie-1902213434.html
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в мире, марокко, оон
В мире, Марокко, ООН
Постпреда Марокко в ООН избрали председателем СПЧ на 2024 год

Постпреда Марокко в ООН Омара Знибера избрали председателем СПЧ на 2024 год

CC BY 2.0 / UNCTAD / Omar Zniber, Ambassador of the Kingdom of MoroccoОмар Знибер
Омар Знибер - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
CC BY 2.0 / UNCTAD / Omar Zniber, Ambassador of the Kingdom of Morocco
Омар Знибер. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Постоянный представитель Марокко при ООН в Женеве Омар Знибер был избран председателем Совета по правам человека (СПЧ) на 2024 год, следует из результатов голосования.
"Число присутствующих и участвующих в голосовании членов - 47. Простое большинство - 24. За его превосходительство Омара Знибера, постоянного представителя Марокко - 30 голосов. За его превосходительство Мксолиси Нкоси, постоянного представителя Южной Африки - 17 голосов. Таким образом, Омар Знибер избран председателем Совета по правам человека на 18-й цикл", - заявил заместитель председателя СПЧ и постоянный представитель Индонезии при ООН в Женеве Фебриан Раддьярд.
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МИД: США оказывали давление на страны, чтобы Россия не вернулась в СПЧ ООН
12 октября 2023, 11:55
Ранее РФ не удалось избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83.
МИД РФ отметил, что Москва в качестве государства-наблюдателя продолжит свою активную работу в Совете, а также добавил, что "главная задача - окончательно переломить тенденцию превращения СПЧ в "карательный" орган, обслуживающий интересы одной группы государств".
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21 ноября 2023, 11:03
 
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