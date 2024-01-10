https://ria.ru/20240110/predsedatel-1920507602.html

Постпреда Марокко в ООН избрали председателем СПЧ на 2024 год

Постпреда Марокко в ООН избрали председателем СПЧ на 2024 год - РИА Новости, 10.01.2024

Постпреда Марокко в ООН избрали председателем СПЧ на 2024 год

Постоянный представитель Марокко при ООН в Женеве Омар Знибер был избран председателем Совета по правам человека (СПЧ) на 2024 год, следует из результатов... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:48

2024-01-10T13:48

2024-01-10T13:48

в мире

марокко

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920506430_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_787163440bdf840ae318cbf32094e916.jpg

ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Постоянный представитель Марокко при ООН в Женеве Омар Знибер был избран председателем Совета по правам человека (СПЧ) на 2024 год, следует из результатов голосования. "Число присутствующих и участвующих в голосовании членов - 47. Простое большинство - 24. За его превосходительство Омара Знибера, постоянного представителя Марокко - 30 голосов. За его превосходительство Мксолиси Нкоси, постоянного представителя Южной Африки - 17 голосов. Таким образом, Омар Знибер избран председателем Совета по правам человека на 18-й цикл", - заявил заместитель председателя СПЧ и постоянный представитель Индонезии при ООН в Женеве Фебриан Раддьярд. Ранее РФ не удалось избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. МИД РФ отметил, что Москва в качестве государства-наблюдателя продолжит свою активную работу в Совете, а также добавил, что "главная задача - окончательно переломить тенденцию превращения СПЧ в "карательный" орган, обслуживающий интересы одной группы государств".

https://ria.ru/20231012/davlenie-1902213434.html

https://ria.ru/20231121/donbass-1910750604.html

марокко

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, марокко, оон