https://ria.ru/20240110/prazdnik-1920531480.html
Опрос показал, сколько россиян будут отмечать старый Новый год
Опрос показал, сколько россиян будут отмечать старый Новый год - РИА Новости, 10.01.2024
Опрос показал, сколько россиян будут отмечать старый Новый год
Более половины (58%) опрошенных россиян планируют праздновать Старый Новый год, а 27% респондентов считают, что этот день нужно сделать официальным выходным,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:03
2024-01-10T15:03
2024-01-10T15:03
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более половины (58%) опрошенных россиян планируют праздновать Старый Новый год, а 27% респондентов считают, что этот день нужно сделать официальным выходным, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Половина (50%) респондентов планируют встречать Старый Новый год дома, 2% собираются отмечать праздник в гостях, еще 2% сказали, что будут праздновать в ресторане, клубе, на дискотеке, на даче или за городом, сообщается на сайте ВЦИОМ. Более трети россиян (39%) сказали, что не будут праздновать старый Новый год. На вопрос о том, откуда пошла традиция отмечать старый Новый год 14 января, 38% респондентов затруднились дать ответ. Более четверти (27%) опрошенных сказали, что, по их мнению, старый Новый год нужно сделать официальным выходным днем, 65% ответили, что делать этого не нужно. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 декабря 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, россия, вциом
Опрос показал, сколько россиян будут отмечать старый Новый год
ВЦИОМ: 58% россиян планируют отмечать старый Новый год
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более половины (58%) опрошенных россиян планируют праздновать Старый Новый год, а 27% респондентов считают, что этот день нужно сделать официальным выходным, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Половина (50%) респондентов планируют встречать Старый Новый год дома, 2% собираются отмечать праздник в гостях, еще 2% сказали, что будут праздновать в ресторане, клубе, на дискотеке, на даче или за городом, сообщается на сайте ВЦИОМ.
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Более трети россиян (39%) сказали, что не будут праздновать старый Новый год. На вопрос о том, откуда пошла традиция отмечать старый Новый год 14 января, 38% респондентов затруднились дать ответ.
Более четверти (27%) опрошенных сказали, что, по их мнению, старый Новый год нужно сделать официальным выходным днем, 65% ответили, что делать этого не нужно.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 декабря 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ
. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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