https://ria.ru/20240110/polsha-1920465502.html

Очевидцы сняли, как "украинский военком" выдавал повестки в Польше

Очевидцы сняли, как "украинский военком" выдавал повестки в Польше - РИА Новости, 10.01.2024

Очевидцы сняли, как "украинский военком" выдавал повестки в Польше

Украинские военкомы, предположительно, начали раздавать повестки в Варшаве, пишет Страна.ua. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T11:02

2024-01-10T11:02

2024-01-10T15:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинские военкомы, предположительно, начали раздавать повестки в Варшаве, пишет Страна.ua.Издание опубликовало кадры, судя по всему, снятые в Польше, на которых видно, как военный в форме выписывает мужчине повестку и призывает его как можно скорее вернуться на родину."ТЦК уже в Варшаве!" — возмущенно заявляет девушка, снимающая ролик. Рядом стоит автомобиль с черными номерами, которыми пользуются украинские военные.Издание отмечает, что официальных сведений о том, что повестки начали раздавать за рубежом, нет.В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к нему обратились из Генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. Соответствующий законопроект оперативно внесли в Верховную раду. В нем, в частности, предусматривается отмена срочной службы, отсрочки для инвалидов третьей группы. Военнообязанных предполагается обязать в течение 60 дней со дня объявления мобилизации прибыть в военкомат независимо от получения повестки, а нижнюю планку возраста для мобилизации снизить с 27 до 25 лет.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.

https://radiosputnik.ru/20240108/mobilizatsiya-1920142303.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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в мире, польша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины