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В Польше задержали экс-главу МВД и его заместителя - РИА Новости, 10.01.2024
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08:29 10.01.2024 (обновлено: 10:44 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/polsha-1920429960.html
В Польше задержали экс-главу МВД и его заместителя
В Польше задержали экс-главу МВД и его заместителя - РИА Новости, 10.01.2024
В Польше задержали экс-главу МВД и его заместителя
Бывших министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика задержали в президентском дворце в Варшаве, сообщает RMF24. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T08:29
2024-01-10T10:44
в мире
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бывших министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика задержали в президентском дворце в Варшаве, сообщает RMF24."Задержаны в соответствии с решением суда", — написал в соцсети Х действующий заместитель главы МВД Чеслав Мрочек.В президентский дворец Каминьский и Вонсик прибыли по приглашению главы государства Анджея Дуды, отмечает радиостанция. При задержании оба были удивлены, но не сопротивлялись. Их доставили сперва в отделение полиции, а затем в следственный изолятор.В декабре в Польше сменилось правительство. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.Вскоре после этого окружной суд вынес приговор по делу Каминьского и Вонсика, которых обвиняли в превышении полномочий. Это дело тянулось восемь лет — в 2015 году оба чиновника получили за свои преступления по три с половиной года тюрьмы, но, пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Тогда же вступивший в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок — нельзя помиловать людей, которые не были окончательно осуждены. Действия главы государства успешно оспорили, но ход делу не дали, так как у власти находились сторонники Каминьского и Вонсика.На этот раз приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Оба политика должны провести в тюрьме два года. Кроме того, они будут вынуждены покинуть парламент, так как осужденные не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности.Но сядут ли Каминьский и Вонсик в тюрьму, пока неясно, так как Дуда, сторонник "Права и справедливости", остается президентом и может снова их помиловать, на этот раз с соблюдением всех правил.
https://ria.ru/20231213/polsha-1915581244.html
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в мире, польша, варшава, мариуш каминьский, анджей дуда, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Варшава, Мариуш Каминьский, Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий
В Польше задержали экс-главу МВД и его заместителя

RMF24: в Польше задержали бывшего главу МВД Каминьского и его зама Вонсика

© Фото : Министерство внутренних дел и администрации ПольшиБывший министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский
Бывший министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Министерство внутренних дел и администрации Польши
Бывший министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бывших министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика задержали в президентском дворце в Варшаве, сообщает RMF24.
"Задержаны в соответствии с решением суда", — написал в соцсети Х действующий заместитель главы МВД Чеслав Мрочек.
В президентский дворец Каминьский и Вонсик прибыли по приглашению главы государства Анджея Дуды, отмечает радиостанция. При задержании оба были удивлены, но не сопротивлялись. Их доставили сперва в отделение полиции, а затем в следственный изолятор.
В декабре в Польше сменилось правительство. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.
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Вскоре после этого окружной суд вынес приговор по делу Каминьского и Вонсика, которых обвиняли в превышении полномочий. Это дело тянулось восемь лет — в 2015 году оба чиновника получили за свои преступления по три с половиной года тюрьмы, но, пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Тогда же вступивший в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок — нельзя помиловать людей, которые не были окончательно осуждены. Действия главы государства успешно оспорили, но ход делу не дали, так как у власти находились сторонники Каминьского и Вонсика.
На этот раз приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Оба политика должны провести в тюрьме два года. Кроме того, они будут вынуждены покинуть парламент, так как осужденные не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности.
Но сядут ли Каминьский и Вонсик в тюрьму, пока неясно, так как Дуда, сторонник "Права и справедливости", остается президентом и может снова их помиловать, на этот раз с соблюдением всех правил.
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