https://ria.ru/20240110/poezda-1920421292.html

Движение поездов по перегону Алеур-Бушулей полностью восстановили

Движение поездов по перегону Алеур-Бушулей полностью восстановили - РИА Новости, 10.01.2024

Движение поездов по перегону Алеур-Бушулей полностью восстановили

Движение поездов по перегону Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги, нарушенное из-за схода грузовых вагонов, полностью восстановлено, сообщает РЖД в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T04:28

2024-01-10T04:28

2024-01-10T04:40

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Движение поездов по перегону Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги, нарушенное из-за схода грузовых вагонов, полностью восстановлено, сообщает РЖД в официальном Telegram-канале.Накануне из-за схода 14 вагонов грузового поезда нарушилось движение пассажирских поездов на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги. Пострадавших не было. РЖД сообщали о задержке пассажирских поездов, позднее было открыто движение по одному пути."Движение поездов по перегону Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги полностью восстановлено", - говорится в сообщении РЖД.Как указано, в 4.07 мск были завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда, открыто движение по обоим путям перегона Алеур-Бушулей."В кратчайшие сроки при температуре минус 37 градусов железнодорожники восстановили более 400 метров одного и 200 метров соседнего пути, поврежденных из-за схода вагонов", - добавили в РЖД. В работах участвовали более 300 железнодорожников, было задействовано три восстановительных поезда (со станций Зилово, Шилка и Могоча), а также другая спецтехника.Как уточняется, что задержанные после схода пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования."РЖД принимаются меры по нормализации графика движения", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240109/vagony-1920218220.html

https://ria.ru/20231111/delo-1908890607.html

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ржд, россия, общество, забайкальский край, шилка, могоча