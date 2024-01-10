https://ria.ru/20240110/poezd-1920603830.html

У станции Рижская поезд насмерть сбил трех человек, переходивших пути

У станции Рижская поезд насмерть сбил трех человек, переходивших пути - РИА Новости, 10.01.2024

У станции Рижская поезд насмерть сбил трех человек, переходивших пути

В Москве поезд насмерть сбил трех человек, переходивших пути у железнодорожной станции Рижская, сообщила столичная межрегиональная транспортная прокуратура в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T19:29

2024-01-10T19:29

2024-01-10T20:43

происшествия

москва

московская железная дорога

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Москве поезд насмерть сбил трех человек, переходивших пути у железнодорожной станции Рижская, сообщила столичная межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале."Сегодня, в вечернее время, на перегоне Каланчевская — Рижская поездом смертельно травмированы граждане. Московско-Курской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — говорится в заявлении.Отмечается, что ведомство устанавливает точные причины произошедшего.Как сообщили в Московской железной дороге, по предварительным данным, погибшие переходили пути в неположенном месте. Создана комиссия по расследованию инцидента. На месте ЧП работают экстренные службы.

https://ria.ru/20231107/poezd-1908005812.html

москва

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происшествия, москва, московская железная дорога