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У станции Рижская поезд насмерть сбил трех человек, переходивших пути
У станции Рижская поезд насмерть сбил трех человек, переходивших пути - РИА Новости, 10.01.2024
У станции Рижская поезд насмерть сбил трех человек, переходивших пути
В Москве поезд насмерть сбил трех человек, переходивших пути у железнодорожной станции Рижская, сообщила столичная межрегиональная транспортная прокуратура в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T19:29
2024-01-10T19:29
2024-01-10T20:43
происшествия
москва
московская железная дорога
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Москве поезд насмерть сбил трех человек, переходивших пути у железнодорожной станции Рижская, сообщила столичная межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале."Сегодня, в вечернее время, на перегоне Каланчевская — Рижская поездом смертельно травмированы граждане. Московско-Курской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — говорится в заявлении.Отмечается, что ведомство устанавливает точные причины произошедшего.Как сообщили в Московской железной дороге, по предварительным данным, погибшие переходили пути в неположенном месте. Создана комиссия по расследованию инцидента. На месте ЧП работают экстренные службы.
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происшествия, москва, московская железная дорога
Происшествия, Москва, Московская железная дорога
У станции Рижская поезд насмерть сбил трех человек, переходивших пути
В Москве поезд насмерть сбил трех человек у ж/д станции Рижская