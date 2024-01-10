https://ria.ru/20240110/plan-1920451767.html

Цивилев: Кузбасс в 7 раз перевыполнил план по обучению кадров для АПК

Цивилев: Кузбасс в 7 раз перевыполнил план по обучению кадров для АПК - РИА Новости, 10.01.2024

Цивилев: Кузбасс в 7 раз перевыполнил план по обучению кадров для АПК

Кузбасс перевыполнил план по обучению кадров для агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора региона... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:19

2024-01-10T10:19

2024-01-10T10:19

сергей цивилев

россия

владимир путин

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 10 янв – РИА Новости. Кузбасс перевыполнил план по обучению кадров для агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора региона Сергея Цивилева. "Кузбасс получил в прошлом году более 9 миллионов рублей федеральной субсидии на целевое обучение 114 специалистов для аграрной отрасли и производственную практику 136 студентов. Средства были направлены по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" и позволили компенсировать большую часть затрат на подготовку молодых специалистов на предприятиях региона", – говорится в сообщении. "Мы продолжаем развивать сельское хозяйство как стратегическое направление для экономики Кузбасса, и одна из главных задач — обеспечение отрасли квалифицированными кадрами. В прошлом году желающих получить образование оказалось в семь раз больше, чем мы планировали: вместо 16 человек обучение прошли 114. Радует, что молодежь активнее идет работать в эту отрасль", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что пять сельхозпредприятий региона получили возмещение затрат по заключенным с работниками ученическим договорам на общую сумму 2,2 миллиона рублей. Шесть предприятий получили субсидию более 6,8 миллиона рублей на возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики. Уточняется, что в число таких специалистов в 2023 году вошла студентка второго курса Кузбасского аграрного университета Екатерина Перепечина. Она прошла производственную практику в СХП "Михайловское", которое получило субсидию по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса". "Во время практики меня научили управлять автоматическим сметанным аппаратом и показали, как готовить молочные продукты. Особенно приятно, что мне уже предложили трудоустройство", — приводятся в сообщении слова студентки. В рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", которая реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, предприятиям выдается федеральная субсидия по двум направлениям: возмещение до 90% затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики, а также возмещение 90% затрат по заключенным с работниками ученическим договорам. Это позволяет привлечь квалифицированные кадры на максимально благоприятных для работодателя условиях.

https://ria.ru/20240109/osvoenie_zemel-1920298345.html

https://ria.ru/20231219/moloko-1916654900.html

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сергей цивилев, россия, владимир путин, кемеровская область