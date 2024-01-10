https://ria.ru/20240110/pkhuket-1920439330.html

На Пхукете затонуло судно с российскими туристами на борту, пишут СМИ

На Пхукете затонуло судно с российскими туристами на борту, пишут СМИ - РИА Новости, 10.01.2024

На Пхукете затонуло судно с российскими туристами на борту, пишут СМИ

Прогулочное судно Martini с шестью российскими туристами на борту затонуло у небольшого острова Хе неподалеку от Пхукета, всех спасли, сообщил новостной портал... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T09:33

2024-01-10T09:33

2024-01-10T15:09

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БАНГКОК, 10 янв — РИА Новости. Прогулочное судно Martini с шестью российскими туристами на борту затонуло у небольшого острова Хе неподалеку от Пхукета, всех спасли, сообщил новостной портал Phuket News со ссылкой на Морскую и портовую службу провинции. Накануне утром судно, зафрахтованное россиянами (двое взрослых и четверо детей от четырех до 14 лет), отправилось с Пхукета на экскурсию по окрестным островам. Около 15:50 по местному времени во время стоянки на якоре в бухте Нам Бо у острова Хе, судно внезапно начало заполняться водой, так как система откачки из двигательного отсека оказалась неисправной. Экипаж пытался самостоятельно наложить заплату на лопнувшую трубу и откачать воду вручную, но попытки не увенчались успехом, судно быстро затонуло. Всех пассажиров и трех человек экипажа Martini спасло находившееся неподалеку судно Panwa Princess. Никто не пострадал. Российских туристов доставили на Пхукет, где они отправились в свою гостиницу. По информации Морской и портовой службы Пхукета, власти острова готовят судебный иск к владельцу и оператору судна Martini, которое вышло в море с незарегистрированным и несертифицированным должным образом двигателем и без лицензии на осуществление туристических прогулочных перевозок.

https://ria.ru/20240109/turisty-1920309797.html

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в мире, пхукет (остров), новости - туризм