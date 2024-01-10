https://ria.ru/20240110/peru-1920420027.html

Власти Перу объявят чрезвычайное положение на границе с Эквадором

Власти Перу объявят чрезвычайное положение на границе с Эквадором - РИА Новости, 10.01.2024

Власти Перу объявят чрезвычайное положение на границе с Эквадором

Правительство Перу объявит чрезвычайное положение на границе с Эквадором после того, как президент соседней страны объявил о состоянии внутреннего вооруженного... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T03:40

2024-01-10T03:40

2024-01-10T03:40

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эквадор

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дина болуарте

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МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Правительство Перу объявит чрезвычайное положение на границе с Эквадором после того, как президент соседней страны объявил о состоянии внутреннего вооруженного конфликта и приказал армии нейтрализовать преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников, сообщил премьер-министр Перу Альберто Отарола. "Наша солидарность с братским Эквадором перед лицом событий, с которыми она сталкивается. Полиция Перу усиливает меры безопасности в приграничной зоне с соседней страной. На всей северной границе Перу будет объявлено чрезвычайное положение. Президент Болуарте распорядилась, чтобы министры внутренних дел и обороны Перу немедленно отправились в Тумбес для координации охраны границ", - написал Отарола в своем блоге в соцсети Х. Ранее президент Перу Дина Болуарте созвала экстренное заседание совета министров, "чтобы принять срочные меры по предотвращению проникновения в Перу головорезов, сбежавших из тюрем", а МВД страны сообщило об отправке к границе с Эквадором полицейского спецназа для усиления мер безопасности. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала. Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. После серии инцидентов с захватом заложников, более ста из которых остаются лишенными свободы, Нобоа проводит заседание совета безопасности, по итогам которого ожидается сообщение о новых мерах по борьбе с преступностью.

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в мире, перу, эквадор, кито, дина болуарте