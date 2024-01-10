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Перу усиливает границу полицейским спецназом на фоне конфликта в Эквадоре - РИА Новости, 10.01.2024
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02:25 10.01.2024 (обновлено: 02:29 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/peru-1920417610.html
Перу усиливает границу полицейским спецназом на фоне конфликта в Эквадоре
Перу усиливает границу полицейским спецназом на фоне конфликта в Эквадоре - РИА Новости, 10.01.2024
Перу усиливает границу полицейским спецназом на фоне конфликта в Эквадоре
Власти Перу направили к границе с Эквадором полицейский спецназ для усиления мер безопасности после того, как правительство Эквадора объявило в стране... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T02:25
2024-01-10T02:29
в мире
эквадор
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кито
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МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Власти Перу направили к границе с Эквадором полицейский спецназ для усиления мер безопасности после того, как правительство Эквадора объявило в стране внутренний вооруженный конфликт и приказало нейтрализовать преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников, сообщило министерство внутренних дел страны."Министр внутренних дел Виктор Торрес Фалькон распорядился немедленно направить контингент Дирекции специальных операций национальной полиции для усиления мер безопасности на линии границы с Эквадором", - говорится в сообщении в блоге МВД Перу в соцсети Х.Ранее газета Republica сообщила, что президент Перу Дина Болуарте созвала экстренное заседание совета министров, "чтобы принять срочные меры по предотвращению проникновения в Перу головорезов, сбежавших из тюрем".Накануне президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала.Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.После серии инцидентов с захватом заложников, более ста из которых остаются лишенными свободы, Нобоа провел заседание совета безопасности, по итогам которого ожидается сообщение о новых мерах по борьбе с преступностью.
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920417071.html
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в мире, эквадор, перу, кито, дина болуарте
В мире, Эквадор, Перу, Кито, Дина Болуарте
Перу усиливает границу полицейским спецназом на фоне конфликта в Эквадоре

МВД: Перу усиливает границу полицейским спецназом на фоне конфликта в эквадоре

© iStock.com / Jan-SchneckenhausЛима, Перу
Лима, Перу - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© iStock.com / Jan-Schneckenhaus
Лима, Перу. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Власти Перу направили к границе с Эквадором полицейский спецназ для усиления мер безопасности после того, как правительство Эквадора объявило в стране внутренний вооруженный конфликт и приказало нейтрализовать преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников, сообщило министерство внутренних дел страны.
«
"Министр внутренних дел Виктор Торрес Фалькон распорядился немедленно направить контингент Дирекции специальных операций национальной полиции для усиления мер безопасности на линии границы с Эквадором", - говорится в сообщении в блоге МВД Перу в соцсети Х.
Ранее газета Republica сообщила, что президент Перу Дина Болуарте созвала экстренное заседание совета министров, "чтобы принять срочные меры по предотвращению проникновения в Перу головорезов, сбежавших из тюрем".
Накануне президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала.
Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.
После серии инцидентов с захватом заложников, более ста из которых остаются лишенными свободы, Нобоа провел заседание совета безопасности, по итогам которого ожидается сообщение о новых мерах по борьбе с преступностью.
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
В Эквадоре бежал из тюрьмы лидер второй крупнейшей банды
02:01
 
В миреЭквадорПеруКитоДина Болуарте
 
 
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