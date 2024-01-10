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Киев отказывается от переговоров, заявили в Кремле
Киев отказывается от переговоров, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.01.2024
Киев отказывается от переговоров, заявили в Кремле
Де-факто по-прежнему существует юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров, Россия продолжает специальную военную операцию, заявил... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:04
2024-01-10T18:04
2024-01-10T18:05
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Де-факто по-прежнему существует юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров, Россия продолжает специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По каким-то мирным процессам — здесь по-прежнему пустота. Вы видите совершенно труднообъяснимые процессы по этой мирной формуле Зеленского: комбинация стран, которая обсуждает некую эфемерную мирную формулу без участия России - очень странный процесс", — сказал Песков."Ничего серьезного в этом плане нет. В этом плане де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию", — сказал Песков журналистам, говоря о перспективах мирного процесса по Украине.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Киев отказывается от переговоров, заявили в Кремле
Песков: пока Украина отказывается от переговоров, РФ продолжит СВО