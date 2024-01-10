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На Кубани отстранили от работы врача ЦРБ, где привязали пожилого пациента - РИА Новости, 10.01.2024
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23:08 10.01.2024 (обновлено: 23:28 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/patsient-1920629387.html
На Кубани отстранили от работы врача ЦРБ, где привязали пожилого пациента
На Кубани отстранили от работы врача ЦРБ, где привязали пожилого пациента - РИА Новости, 10.01.2024
На Кубани отстранили от работы врача ЦРБ, где привязали пожилого пациента
Врача-терапевта ЦРБ Красноармейского района Кубани, в чью смену к больничной койке привязали пожилого пациента, отстранили от работы в рамках внутренней... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T23:08
2024-01-10T23:28
происшествия
красноармейский район
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КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Врача-терапевта ЦРБ Красноармейского района Кубани, в чью смену к больничной койке привязали пожилого пациента, отстранили от работы в рамках внутренней проверки, сообщил РИА Новости главный врач больницы Андрей Бобров. Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение внука пенсионера, который рассказал о том, что его пожилого дедушку привезли в Красноармейскую ЦРБ с подозрением на пневмонию и поместили в терапевтическое отделение больницы. Через несколько дней родственникам пациента позвонил его сосед по палате и рассказал о жестоком обращении над мужчиной. На кадрах, снятых в больнице, видно, что пациент лежит только в рубашке и в памперсах, его рука и ноги привязаны отрезками простыни к койке. Прокуратура начала проверку. Материалы направили в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, рассказали РИА Новости в надзорном ведомстве региона. "Считаю себя обязанным извиниться перед самим пациентом и его родными. Врач-терапевт смены уже отстранен от исполнения обязанностей. В учреждении проводится внутренняя проверка. Опрошены не только медработники, но и пациенты соседних палат терапевтического отделения. Еще раз приношу свои извинения. По результатам проверки будут приняты исключительные меры", - сказал Бобров. Он добавил, что на данный момент пациент получает лечение в полном объеме.
https://ria.ru/20240110/magadan-1920537534.html
https://ria.ru/20231215/proisshestvie-1916008290.html
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происшествия, красноармейский район
Происшествия, Красноармейский район
На Кубани отстранили от работы врача ЦРБ, где привязали пожилого пациента

На Кубани отстранили от работы врача ЦРБ, где привязали пожилого пациента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Врача-терапевта ЦРБ Красноармейского района Кубани, в чью смену к больничной койке привязали пожилого пациента, отстранили от работы в рамках внутренней проверки, сообщил РИА Новости главный врач больницы Андрей Бобров.
Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение внука пенсионера, который рассказал о том, что его пожилого дедушку привезли в Красноармейскую ЦРБ с подозрением на пневмонию и поместили в терапевтическое отделение больницы. Через несколько дней родственникам пациента позвонил его сосед по палате и рассказал о жестоком обращении над мужчиной. На кадрах, снятых в больнице, видно, что пациент лежит только в рубашке и в памперсах, его рука и ноги привязаны отрезками простыни к койке.
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Прокуратура начала проверку. Материалы направили в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, рассказали РИА Новости в надзорном ведомстве региона.
"Считаю себя обязанным извиниться перед самим пациентом и его родными. Врач-терапевт смены уже отстранен от исполнения обязанностей. В учреждении проводится внутренняя проверка. Опрошены не только медработники, но и пациенты соседних палат терапевтического отделения. Еще раз приношу свои извинения. По результатам проверки будут приняты исключительные меры", - сказал Бобров.
Он добавил, что на данный момент пациент получает лечение в полном объеме.
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