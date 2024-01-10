https://ria.ru/20240110/patsient-1920629387.html

На Кубани отстранили от работы врача ЦРБ, где привязали пожилого пациента

На Кубани отстранили от работы врача ЦРБ, где привязали пожилого пациента - РИА Новости, 10.01.2024

На Кубани отстранили от работы врача ЦРБ, где привязали пожилого пациента

Врача-терапевта ЦРБ Красноармейского района Кубани, в чью смену к больничной койке привязали пожилого пациента, отстранили от работы в рамках внутренней... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T23:08

2024-01-10T23:08

2024-01-10T23:28

происшествия

красноармейский район

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КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Врача-терапевта ЦРБ Красноармейского района Кубани, в чью смену к больничной койке привязали пожилого пациента, отстранили от работы в рамках внутренней проверки, сообщил РИА Новости главный врач больницы Андрей Бобров. Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение внука пенсионера, который рассказал о том, что его пожилого дедушку привезли в Красноармейскую ЦРБ с подозрением на пневмонию и поместили в терапевтическое отделение больницы. Через несколько дней родственникам пациента позвонил его сосед по палате и рассказал о жестоком обращении над мужчиной. На кадрах, снятых в больнице, видно, что пациент лежит только в рубашке и в памперсах, его рука и ноги привязаны отрезками простыни к койке. Прокуратура начала проверку. Материалы направили в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, рассказали РИА Новости в надзорном ведомстве региона. "Считаю себя обязанным извиниться перед самим пациентом и его родными. Врач-терапевт смены уже отстранен от исполнения обязанностей. В учреждении проводится внутренняя проверка. Опрошены не только медработники, но и пациенты соседних палат терапевтического отделения. Еще раз приношу свои извинения. По результатам проверки будут приняты исключительные меры", - сказал Бобров. Он добавил, что на данный момент пациент получает лечение в полном объеме.

https://ria.ru/20240110/magadan-1920537534.html

https://ria.ru/20231215/proisshestvie-1916008290.html

красноармейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноармейский район