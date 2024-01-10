https://ria.ru/20240110/patsient-1920629387.html
На Кубани отстранили от работы врача ЦРБ, где привязали пожилого пациента
На Кубани отстранили от работы врача ЦРБ, где привязали пожилого пациента - РИА Новости, 10.01.2024
На Кубани отстранили от работы врача ЦРБ, где привязали пожилого пациента
Врача-терапевта ЦРБ Красноармейского района Кубани, в чью смену к больничной койке привязали пожилого пациента, отстранили от работы в рамках внутренней... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T23:08
2024-01-10T23:08
2024-01-10T23:28
происшествия
красноармейский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Врача-терапевта ЦРБ Красноармейского района Кубани, в чью смену к больничной койке привязали пожилого пациента, отстранили от работы в рамках внутренней проверки, сообщил РИА Новости главный врач больницы Андрей Бобров. Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение внука пенсионера, который рассказал о том, что его пожилого дедушку привезли в Красноармейскую ЦРБ с подозрением на пневмонию и поместили в терапевтическое отделение больницы. Через несколько дней родственникам пациента позвонил его сосед по палате и рассказал о жестоком обращении над мужчиной. На кадрах, снятых в больнице, видно, что пациент лежит только в рубашке и в памперсах, его рука и ноги привязаны отрезками простыни к койке. Прокуратура начала проверку. Материалы направили в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, рассказали РИА Новости в надзорном ведомстве региона. "Считаю себя обязанным извиниться перед самим пациентом и его родными. Врач-терапевт смены уже отстранен от исполнения обязанностей. В учреждении проводится внутренняя проверка. Опрошены не только медработники, но и пациенты соседних палат терапевтического отделения. Еще раз приношу свои извинения. По результатам проверки будут приняты исключительные меры", - сказал Бобров. Он добавил, что на данный момент пациент получает лечение в полном объеме.
https://ria.ru/20240110/magadan-1920537534.html
https://ria.ru/20231215/proisshestvie-1916008290.html
красноармейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноармейский район
Происшествия, Красноармейский район
На Кубани отстранили от работы врача ЦРБ, где привязали пожилого пациента
На Кубани отстранили от работы врача ЦРБ, где привязали пожилого пациента
КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Врача-терапевта ЦРБ Красноармейского района Кубани, в чью смену к больничной койке привязали пожилого пациента, отстранили от работы в рамках внутренней проверки, сообщил РИА Новости главный врач больницы Андрей Бобров.
Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение внука пенсионера, который рассказал о том, что его пожилого дедушку привезли в Красноармейскую ЦРБ с подозрением на пневмонию и поместили в терапевтическое отделение больницы. Через несколько дней родственникам пациента позвонил его сосед по палате и рассказал о жестоком обращении над мужчиной. На кадрах, снятых в больнице, видно, что пациент лежит только в рубашке и в памперсах, его рука и ноги привязаны отрезками простыни к койке.
В Магадане возбудили дело после смерти пациентки
Прокуратура начала проверку. Материалы направили в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, рассказали РИА Новости в надзорном ведомстве региона.
"Считаю себя обязанным извиниться перед самим пациентом и его родными. Врач-терапевт смены уже отстранен от исполнения обязанностей. В учреждении проводится внутренняя проверка. Опрошены не только медработники, но и пациенты соседних палат терапевтического отделения. Еще раз приношу свои извинения. По результатам проверки будут приняты исключительные меры", - сказал Бобров.
Он добавил, что на данный момент пациент получает лечение в полном объеме.
На Алтае возбудили дело против пациента, пытавшегося задушить медсестру