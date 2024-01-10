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Воскресенский: в регионе в 2,5 раза вырос пригородный пассажиропоток - РИА Новости, 10.01.2024
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Ивановская область
Ивановская область
 
17:00 10.01.2024 (обновлено: 18:36 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/passazhiropotok-1920568126.html
Воскресенский: в регионе в 2,5 раза вырос пригородный пассажиропоток
Воскресенский: в регионе в 2,5 раза вырос пригородный пассажиропоток - РИА Новости, 10.01.2024
Воскресенский: в регионе в 2,5 раза вырос пригородный пассажиропоток
По итогам 2023 года пригородный пассажиропоток в Ивановской области составил 2,5 миллиона человек, что превышает показатели 2022 года в 2,5 раза, сообщил... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:00
2024-01-10T18:36
ивановская область
иваново
станислав воскресенский
ржд
общественный транспорт
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. По итогам 2023 года пригородный пассажиропоток в Ивановской области составил 2,5 миллиона человек, что превышает показатели 2022 года в 2,5 раза, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский. Заявление прозвучало на открытии Дня Ивановской области на международной выставке-форуме "Россия". По словам губернатора, решение проблем пригородного транспорта пришло благодаря внедрению рельсовых автобусов "Орлан", которыми в 2021 году полностью заменили старые пассажирские пригородные поезда. "Сейчас в регионе курсируют 50 новых комфортабельных поездов, которые связывают малые города между собой и с областным центром. В 2023 году запущена новая ветка в Костромскую область (71 км, где ранее пассажирское сообщение отсутствовало). Обеспечена транспортная мобильность для жителей. В 2022 году проект получил премию Минтранса России как лучшее решение в области железнодорожного пассажирского транспорта", - отметил Воскресенский. Также, по словам губернатора, значительно сократилось время пути до столицы. "Запуск скоростного поезда "Ласточка" в марте 2018 года почти в два раза – до 3 часов 40 минут сократил время в пути от Иванова до столицы. До этого обычный поезд преодолевал расстояние в 250 километров за семь часов", - сообщил Воскресенский. Специально для ивановской "Ласточки" разработали ряд новых технологический решений. За проект скоростного сообщения "Иваново – Москва" РЖД стали лауреатом премии правительства РФ "Развитие регионов. Лучшее для России" в номинации "Транспорт и логистика". По словам губернатора, для Ивановской области запуск "Ласточек" дал большой экономический эффект. Ряд крупных федеральных компаний перенесли в Иваново часть своих структурных подразделений из Москвы, что позволило создать 2,2 тысячи новых рабочих мест. "В 2023 году реализован аналогичный проект еще с одним экономическим центром России – Нижним Новгородом. Теперь между городами – всего 3 часа 10 минут пути на скоростной "Ласточке", - сообщил Воскресенский. Состояние автомобильных дорог, по словам губернатора, является отдельной гордостью жителей области. "Дороги в Ивановской области являются одними из лучших дорог в стране: 97,5% опорной региональной сети приведено в нормативное состояние, и это лучший показатель в России", – сообщил Воскресенский. Абсолютный рекорд за последние 25 лет поставил аэропорт Иваново, через который в 2023 году перевезли более 107 тысяч пассажиров. С 2017 года пассажирские перевозки через этот аэропорт увеличились в пять раз. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231220/mediki-1916879787.html
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иваново, станислав воскресенский, ржд, общественный транспорт
Ивановская область, Иваново, Станислав Воскресенский, РЖД, Общественный транспорт

Воскресенский: в регионе в 2,5 раза вырос пригородный пассажиропоток

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на открытии Дня Ивановской области на выставке-форуме "Россия"
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на открытии Дня Ивановской области на выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. По итогам 2023 года пригородный пассажиропоток в Ивановской области составил 2,5 миллиона человек, что превышает показатели 2022 года в 2,5 раза, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.
Заявление прозвучало на открытии Дня Ивановской области на международной выставке-форуме "Россия".
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По словам губернатора, решение проблем пригородного транспорта пришло благодаря внедрению рельсовых автобусов "Орлан", которыми в 2021 году полностью заменили старые пассажирские пригородные поезда.
"Сейчас в регионе курсируют 50 новых комфортабельных поездов, которые связывают малые города между собой и с областным центром. В 2023 году запущена новая ветка в Костромскую область (71 км, где ранее пассажирское сообщение отсутствовало). Обеспечена транспортная мобильность для жителей. В 2022 году проект получил премию Минтранса России как лучшее решение в области железнодорожного пассажирского транспорта", - отметил Воскресенский.
Также, по словам губернатора, значительно сократилось время пути до столицы.
"Запуск скоростного поезда "Ласточка" в марте 2018 года почти в два раза – до 3 часов 40 минут сократил время в пути от Иванова до столицы. До этого обычный поезд преодолевал расстояние в 250 километров за семь часов", - сообщил Воскресенский.
Специально для ивановской "Ласточки" разработали ряд новых технологический решений. За проект скоростного сообщения "Иваново – Москва" РЖД стали лауреатом премии правительства РФ "Развитие регионов. Лучшее для России" в номинации "Транспорт и логистика".
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По словам губернатора, для Ивановской области запуск "Ласточек" дал большой экономический эффект. Ряд крупных федеральных компаний перенесли в Иваново часть своих структурных подразделений из Москвы, что позволило создать 2,2 тысячи новых рабочих мест.
"В 2023 году реализован аналогичный проект еще с одним экономическим центром России – Нижним Новгородом. Теперь между городами – всего 3 часа 10 минут пути на скоростной "Ласточке", - сообщил Воскресенский.
Состояние автомобильных дорог, по словам губернатора, является отдельной гордостью жителей области.
"Дороги в Ивановской области являются одними из лучших дорог в стране: 97,5% опорной региональной сети приведено в нормативное состояние, и это лучший показатель в России", – сообщил Воскресенский.
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Абсолютный рекорд за последние 25 лет поставил аэропорт Иваново, через который в 2023 году перевезли более 107 тысяч пассажиров. С 2017 года пассажирские перевозки через этот аэропорт увеличились в пять раз.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
 
Ивановская областьИвановоСтанислав ВоскресенскийРЖДОбщественный транспорт
 
 
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