Рейтинг@Mail.ru
Посольство России прокомментировало инцидент с памятником в Болгарии - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 10.01.2024 (обновлено: 16:23 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/pamyatnik-1920551361.html
Посольство России прокомментировало инцидент с памятником в Болгарии
Посольство России прокомментировало инцидент с памятником в Болгарии - РИА Новости, 10.01.2024
Посольство России прокомментировало инцидент с памятником в Болгарии
Инцидент с памятником российскому дипломату Николаю Игнатьеву в Варне - хулиганское проявление, не связанное с официальной политикой властей страны, заявили в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:18
2024-01-10T16:23
в мире
болгария
варна
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920552111_0:51:2880:1671_1920x0_80_0_0_638fe077498f04e254850d208d93355a.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Инцидент с памятником российскому дипломату Николаю Игнатьеву в Варне - хулиганское проявление, не связанное с официальной политикой властей страны, заявили в посольстве России в Болгарии. Ранее неизвестные вандалы в болгарской Варне свалили с постамента бюст графа Игнатьева, который был установлен в начале ХХ века в знак признания заслуг русского дипломата во время освободительной борьбы за независимость Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Как сообщает БНТ, памятник был демонтирован и будет убран на хранение до устранения повреждений. Затем он будет восстановлен. "Расцениваем случившееся как недальновидное хулиганское проявление, не связанное с официальной политикой болгарских властей. Рассчитываем, что данные городской администрацией обещания отремонтировать монумент и вернуть его на прежнее место будут выполнены, а преступники будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. В дипмиссии также отметили, что дипломат внес "неоценимый вклад в освобождение Болгарии и восстановление ее государственности". В честь графа Игнатьева в Болгарии названо село Граф-Игнатиево в Пловдивской области и село Игнатиево в Варненской области. В 1902 году общинный совет Варны избрал графа Игнатьева почетным гражданином и принял решение воздвигнуть ему бюст-памятник. Прижизненный памятник был установлен на гранитном постаменте в 1906 году в центре Варны, в парке у Народного театра.
https://ria.ru/20231225/zapad-1917837803.html
болгария
варна
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920552111_334:0:2562:1671_1920x0_80_0_0_c3059deb58aa2dee4f99f3077d74fd64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, варна, россия
В мире, Болгария, Варна, Россия
Посольство России прокомментировало инцидент с памятником в Болгарии

Посольство РФ: инцидент с памятником Игнатьеву не связан с политикой Болгарии

CC BY-SA 2.0 / MrPanyGoff / Russian Embassy - SofiaЗдание посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
CC BY-SA 2.0 / MrPanyGoff / Russian Embassy - Sofia
Здание посольства Российской Федерации в Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Инцидент с памятником российскому дипломату Николаю Игнатьеву в Варне - хулиганское проявление, не связанное с официальной политикой властей страны, заявили в посольстве России в Болгарии.
Ранее неизвестные вандалы в болгарской Варне свалили с постамента бюст графа Игнатьева, который был установлен в начале ХХ века в знак признания заслуг русского дипломата во время освободительной борьбы за независимость Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Как сообщает БНТ, памятник был демонтирован и будет убран на хранение до устранения повреждений. Затем он будет восстановлен.
"Расцениваем случившееся как недальновидное хулиганское проявление, не связанное с официальной политикой болгарских властей. Рассчитываем, что данные городской администрацией обещания отремонтировать монумент и вернуть его на прежнее место будут выполнены, а преступники будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
В дипмиссии также отметили, что дипломат внес "неоценимый вклад в освобождение Болгарии и восстановление ее государственности".
В честь графа Игнатьева в Болгарии названо село Граф-Игнатиево в Пловдивской области и село Игнатиево в Варненской области. В 1902 году общинный совет Варны избрал графа Игнатьева почетным гражданином и принял решение воздвигнуть ему бюст-памятник. Прижизненный памятник был установлен на гранитном постаменте в 1906 году в центре Варны, в парке у Народного театра.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В МИД рассказали, как Запад вредит гражданам России
25 декабря 2023, 07:04
 
В миреБолгарияВарнаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала