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Посольство России прокомментировало инцидент с памятником в Болгарии
Посольство России прокомментировало инцидент с памятником в Болгарии - РИА Новости, 10.01.2024
Посольство России прокомментировало инцидент с памятником в Болгарии
Инцидент с памятником российскому дипломату Николаю Игнатьеву в Варне - хулиганское проявление, не связанное с официальной политикой властей страны, заявили в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:18
2024-01-10T16:18
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Инцидент с памятником российскому дипломату Николаю Игнатьеву в Варне - хулиганское проявление, не связанное с официальной политикой властей страны, заявили в посольстве России в Болгарии. Ранее неизвестные вандалы в болгарской Варне свалили с постамента бюст графа Игнатьева, который был установлен в начале ХХ века в знак признания заслуг русского дипломата во время освободительной борьбы за независимость Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Как сообщает БНТ, памятник был демонтирован и будет убран на хранение до устранения повреждений. Затем он будет восстановлен. "Расцениваем случившееся как недальновидное хулиганское проявление, не связанное с официальной политикой болгарских властей. Рассчитываем, что данные городской администрацией обещания отремонтировать монумент и вернуть его на прежнее место будут выполнены, а преступники будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. В дипмиссии также отметили, что дипломат внес "неоценимый вклад в освобождение Болгарии и восстановление ее государственности". В честь графа Игнатьева в Болгарии названо село Граф-Игнатиево в Пловдивской области и село Игнатиево в Варненской области. В 1902 году общинный совет Варны избрал графа Игнатьева почетным гражданином и принял решение воздвигнуть ему бюст-памятник. Прижизненный памятник был установлен на гранитном постаменте в 1906 году в центре Варны, в парке у Народного театра.
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Посольство России прокомментировало инцидент с памятником в Болгарии
Посольство РФ: инцидент с памятником Игнатьеву не связан с политикой Болгарии
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Инцидент с памятником российскому дипломату Николаю Игнатьеву в Варне - хулиганское проявление, не связанное с официальной политикой властей страны, заявили в посольстве
России в Болгарии.
Ранее неизвестные вандалы в болгарской Варне свалили с постамента бюст графа Игнатьева, который был установлен в начале ХХ века в знак признания заслуг русского дипломата во время освободительной борьбы за независимость Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Как сообщает БНТ, памятник был демонтирован и будет убран на хранение до устранения повреждений. Затем он будет восстановлен.
"Расцениваем случившееся как недальновидное хулиганское проявление, не связанное с официальной политикой болгарских властей. Рассчитываем, что данные городской администрацией обещания отремонтировать монумент и вернуть его на прежнее место будут выполнены, а преступники будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
В дипмиссии также отметили, что дипломат внес "неоценимый вклад в освобождение Болгарии и восстановление ее государственности".
В честь графа Игнатьева в Болгарии названо село Граф-Игнатиево в Пловдивской области
и село Игнатиево в Варненской области
. В 1902 году общинный совет Варны избрал графа Игнатьева почетным гражданином и принял решение воздвигнуть ему бюст-памятник. Прижизненный памятник был установлен на гранитном постаменте в 1906 году в центре Варны, в парке у Народного театра.
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