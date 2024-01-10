https://ria.ru/20240110/ozhidaniya-1920452716.html

Ожидания-2024: председательство России в БРИКС, США и Ближний Восток

Ожидания-2024: председательство России в БРИКС, США и Ближний Восток - РИА Новости, 10.01.2024

Ожидания-2024: председательство России в БРИКС, США и Ближний Восток

В наступающем году мир, который продолжает жить вместе с кризисами и конфликтами, может начать готовиться к новым политическим потрясениям, во многом... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:21

2024-01-10T10:21

2024-01-10T10:21

в мире

россия

брикс

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израиль

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индира ганди

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В наступающем году мир, который продолжает жить вместе с кризисами и конфликтами, может начать готовиться к новым политическим потрясениям, во многом определяемым исходом выборов в ряде ключевых стран. О самых ожидаемых международных событиях в мире в 2024 году читайте в материале РИА Новости. С 1 января к России перешло председательство в БРИКС. По итогам летнего саммита в объединении произошло историческое расширение - Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия пополнили список стран-участников. Аргентина, однако, сделала выбор не в пользу вступления после прихода к власти нового президента Хавьера Милея. В ноябре президентские выборы пройдут в США. Ясности, кто именно будет представлять две главные партии – демократов и республиканцев - в ходе избирательного процесса, пока нет, но ожидается, что это будут Джо Байден и Дональд Трамп. От итогов этих выборов могут зависеть подвижки в урегулировании украинского кризиса, а также вероятность обострения тайваньского вопроса. Однако последнего, возможно, удастся избежать, поскольку на Тайване пройдут всеобщие выборы, которые, вероятно, определят курс местной администрации – соблюдать дистанцию или все же "сблизиться" с материковым Китаем. Открытым остается и вопрос о выборах президента Украины в условиях боевых действий. В Венесуэле и Индии, важнейших политических и экономических партнерах России, действующие власти будут проверены на прочность в процессе выборов. В НАТО еще раз попытаются избрать нового генерального секретаря в юбилейный для альянса год, а Европу ждут выборы в Европейский парламент. Развитие ситуации вокруг войны ХАМАС и Израиля не демонстрирует перспектив к полному урегулированию старейшего в мире конфликта. Наиболее срочной в текущих условиях видится проблема заморозки боев и снижение рисков перерастания конфликта во что-то большее. Конфликт Израиля и ХАМАС: закончится или расширит границы? Разгоревшийся в октябре конфликт между Газой и Израилем к концу 2023 года привел к гибели более 20 тысяч человек со стороны палестинцев и 1,2 тысячи израильтян. На фоне деградации гуманитарной ситуации в Газе основным вопросом является остановка боевых действий. С учетом заявлений, что Израиль намерен добиться уничтожения ХАМАС, "демилитаризации" и "дерадикализации" Газы, неизвестно, как быстро удастся этого достичь, хотя сообщения о дипломатических усилиях были. Есть неясность и в том, что будет после острой фазы конфликта. Израиль уже говорил, что не намерен оставлять за собой контроль над анклавом, но, по сообщениям СМИ, может создать буферную зону в секторе Газа. В ООН заявляли, что контроль должен вернуться палестинцам. Война Израиля и Газы выходит на новые просторы. Движение хуситов в Йемене атаковало торговые суда в Красном море из-за предполагаемой связи с Израилем. США объявили о создании коалиции по безопасности в Красном море, при этом СМИ сообщали, что Вашингтон и союзники рассматривают возможность ударов по движению. Остается напряженной ситуация на границе Ливана и Израиля. Гибель высокопоставленного иранского военного при атаке Израиля в Сирии также несет риски дальнейшей дестабилизации в регионе. Президентские выборы в США: старикам тут не место? Меньше года остается до президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября 2024 года. Демократическая партия поддерживает переизбрание президента Джо Байдена. В республиканской партии еще идет отбор кандидатов, но пока что лидером остается экс-президент Дональд Трамп. Если столкнутся бывший президент и действующий, у американцев будет уникальный во многих смыслах выбор. Байден, которому в ноябре будет 82 года, уже самый старый президент в истории и один из самых непопулярных. Трамп (немногим младше, к моменту выборов будет 78) - первый бывший президент и потенциальный кандидат, обвиняемый в ряде серьезных преступлений, в том числе в попытке незаконно отменить результаты выборов 2020 года. При этом опросы на конец 2023 года показывают, что на выборах Трамп обойдет Байдена, к которому у избирателей накопились претензии в сферах экономики и миграционной политики. Перспектива второго срока Трампа может привести к серьезным поворотам США во внешней политике. Ранее экс-президент обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, при этом не стал гарантировать дальнейшую поддержку Киева в случае своего возвращения в Белый дом. В то же время Верховный суд в штатах Колорадо и Мэн запретил Трампу участвовать в местном голосовании для выбора кандидата в президенты от республиканской партии из-за обвинений в мятеже. Штаб Трампа решил обжаловать решение. По данным американских СМИ, иски с требованием такого же запрета поданы еще более чем в 10 штатах. Российское председательство в БРИКС В 2024 году Россия вступает в права председателя группы стран БРИКС. Председательство будет проходить под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Главное мероприятие - встреча глав государств, она пройдет в октябре в Казани. Россия будет председателем в исторический для объединения момент. По итогам саммита, прошедшего в августе 2023 года в ЮАР, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально пригласили Аргентину, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Египет и Эфиопию. Однако Аргентина изменила свое решение о вступлении после выборов главы государства. Избранный президентом Хавьер Милей, будучи еще кандидатом, не раз высказывался против присоединения Аргентины к БРИКС. В конце декабря 2023 года СМИ сообщили о том, что президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение стать участником БРИКС. Тем не менее, после расширения БРИКС совокупное население государств-участниц составит более 40% от мирового. А суммарная площадь стран превысит 30% от общей площади земной суши. Кроме того, на объединение приходится 45% мировых запасов нефти. Юбилей НАТО: новый генсек и судьба Швеции В июле НАТО в очередной раз попытается выбрать нового генерального секретаря альянса. Его имя могут объявить на саммите альянса в Вашингтоне в июле, приуроченному к 75-летию организации. Нынешний руководитель альянса Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, но лидеры стран Североатлантического совета, не согласовав кандидатуру нового генсека, приняли решение продлить его мандат до 2024 года, это продление стало уже четвертым для Столтенберга, который бессменно руководит блоком с октября 2014 года. Среди основных претендентов на роль руководителя НАТО журналисты называют самых разных политиков, начиная от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьеров Нидерландов и Испании Марка Рютте и Педро Санчеса, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и заканчивая премьерами Эстонии и Литвы Каей Каллас и Ингридой Шимоните. Помимо нового генсека, НАТО предстоит решить вопрос со вступлением в альянс Швеции. На пути Стокгольма стоят Будапешт и Анкара. Если премьер Венгрии Виктор Орбан отмечал, что его правительство не против присоединения Швеции к НАТО, то договариваться с Анкарой будет сложнее. Отношения между Швецией и Турцией обострились, когда шведские власти не предотвратили очередное сожжение Корана в Стокгольме. Кроме того, глава Турции Тайип Эрдоган требует от США разблокировать поставки истребителей F-16. Швеция же, в обмен на поддержку своей заявки в НАТО, уже пообещала Турции способствовать активизации процесса вступления страны в ЕС. Будут ли выборы на Украине? Восьмые выборы президента Украины должны пройти в конце марта 2024 года. Но на фоне российско-украинского конфликта, военного положения в стране и, судя по заявлениям политиков, волеизъявление народа в марте может не состояться. Владимир Зеленский в начале ноября заявлял, что выборы на Украине будут "не ко времени". В конце ноября его слова оформились в документ: лидеры крупнейших фракций Верховной рады, по данным СМИ, подписали декларацию против проведения парламентских и президентских выборов в военное время. В западных странах, в том числе в США, долгое время требовали от Украины проведения выборов. В частности, такую позицию высказывал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, по его словам, выборы президента Украины должны пройти в срок, несмотря на боевые действия. Газета Guardian полагает, что реальной причиной нежелания Зеленского проводить выборы может быть боязнь проиграть. Согласно опросам, рейтинг Зеленского падает (хотя и остается высоким), а его подчиненного, главкома ВСУ Валерия Залужного, растет. Тем не менее, сам Залужный о своих политических амбициях не заявляет. Местные СМИ не исключают выборов, несмотря на ранее сделанное Зеленским заявление: он мог бы их провести, но не станет их объявлять до момента, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного в них. Выборы в Европейский парламент Проведение очередных выборов в Европарламент запланировано на период с 6 по 9 июня 2024 года. Нынешний глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал их судьбоносными в свете того, что избиратели могут поддержать правые партии из-за страха перед неизвестностью. Опасения Борреля не случайны: в отдельных странах Евросоюза наблюдается значительное усиление правых движений из-за миграции и возникших социальных и экономических проблем. Выборы могут стать определяющими и для внешней политики. Эксперты отмечают, что в случае победы тех или иных политических сил, ЕС может либо продолжить курс на интенсификацию гибридной войны против России и сдерживание Китая, либо возникнет шанс на более взвешенную политику. Хотя перспектива последнего часто оценивается как весьма туманная. Индия: Ганди версус Моди В апреле-мае 2024 года в Индии пройдут очередные выборы в нижнюю палату парламента, на которых индийская оппозиция во главе с представителями знаменитой династии Неру-Ганди попробует прервать 10-летнее лидерство Нарендры Моди. Он стал премьер-министром страны в 2014 году благодаря победе его "Индийской народной партии". В 2019 году партия подтвердила свой статус. На выборах 2024 года главный соперник партии Моди – "Индийский национальный конгресс" во главе с Рахулом Ганди (правнук одного из лидеров освободительного движения Индии Джавахарлала Неру и внук Индиры Ганди) и его мамой Соней Ганди. Оппозиция во главе с конгрессом уже создала альянс из 28 партий, его назвали I.N.D.I.A. (Индийский национальный инклюзивный альянс развития). Третьего декабря в четырех ключевых штатах страны прошли выборы в региональные парламенты - политологи называли эту кампанию своего рода репетицией перед всеобщими выборами весной. Партии Моди удалось победить на выборах в 3 из 4 регионов. "Индийский национальный конгресс" смог "взять" только один штат из четырех. Кроме того, ситуация для Рахула Ганди осложняется приговором суда по делу о клевете. Вызов для Мадуро В новом году выбирать президента будут и в Венесуэле. Предыдущие выборы 2018 года привели к усугублению кризиса в стране: в январе Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства, а против Николаса Мадуро, принявшего незадолго до этого присягу, начались массовые протесты. Ряд стран поддержал Гуаидо, в частности США, на которые Венесуэла возложила основную ответственность за происходящее и разорвала дипломатические отношения с Вашингтоном. Но за последний год ситуация изменилась. Правительство Венесуэлы и представители оппозиции подписали в октябре соглашение о предоставлении всем электоральных гарантий. Согласно документу, каждая сторона может выбирать своего кандидата на выборах, но запрет на участие в них ряда деятелей оппозиции остался. В первую очередь это касается победительницы октябрьских праймериз оппозиции Марии Корины Мачадо, которую считают главной соперницей Мадуро. США в ответ на соглашение Каракаса с оппозицией смягчили на полгода санкции в отношении нефтегазового и золотодобывающего сектора республики. Однако в ноябре в Вашингтоне заявили о том, что готовы приостановить этот процесс, если Венесуэла не снимет до конца месяца запрет на участие в выборах всех кандидатов от оппозиции. В результате за несколько часов до дедлайна стороны опубликовали заявление о том, что все кандидаты, которым запрещено баллотироваться, могли обжаловать ограничения в Верховном суде страны. Тайваньская комбинация На Тайване 13 января пройдут всеобщие выборы. Помимо нового главы администрации, жители будут выбирать и членов однопалатного парламента. Действующая глава администрации острова Цай Инвэнь, которая занимала эту должность два срока подряд, больше не имеет права переизбираться. По мнению экспертов, итоги выборов станут определяющими в том, как дальше будут развиваться отношения Тайваня с материковым Китаем. Правящая Демократическая прогрессивная партия ранее выдвинула заместителя главы администрации острова Лай Циндэ в качестве своего кандидата. Считается, что его позиция по вопросу о независимости Тайваня сходна с той, которую занимает нынешняя глава острова, а в чем-то даже более жесткая, и в случае победы Лай Циндэ на выборах, отношения Тайваня с Пекином могут стать более напряженными. Оппозиция не смогла договориться о едином кандидате. В итоге от партии Гоминьдан баллотируется мэр Нового Тайбэя Хоу Юи, а Тайваньская народная партия выдвинула бывшего мэра Тайбея Кэ Веньчжэ. Оба выступают за диалог с Пекином. Победа одного из них может помочь нормализации отношений материкового Китая и Тайваня.

https://ria.ru/20240109/rossiya-1920241019.html

https://ria.ru/20240110/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240108/demokratiya-1920075391.html

https://ria.ru/20240109/briks-1920220521.html

https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

https://ria.ru/20240109/mishel-1920301729.html

https://ria.ru/20231230/indiya-1919111930.html

https://ria.ru/20231206/karta-1914015415.html

https://ria.ru/20240109/tayvan-1920236920.html

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