https://ria.ru/20240110/ostanki-1920600868.html

Источник: в Подмосковье нашли останки, которые могут принадлежать Sir-J

Источник: в Подмосковье нашли останки, которые могут принадлежать Sir-J - РИА Новости, 10.01.2024

Источник: в Подмосковье нашли останки, которые могут принадлежать Sir-J

Обгоревшие останки тела нашли в сгоревшем доме в подмосковном Видном, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, а РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T19:21

2024-01-10T19:21

2024-01-10T19:21

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Обгоревшие останки тела нашли в сгоревшем доме в подмосковном Видном, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, а источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что они могут принадлежать пропавшему без вести музыканту Сергею Булавинцеву. По словам Врадий, некоторое время назад подмосковные следователи начали проверку по заявлению родственников музыканта о его безвестном исчезновении. К поискам мужчины были подключены волонтеры, в том числе отряда "ЛизаАлерт". "Сегодня в ходе разбора сгоревшего дома пропавшего мужчины и дополнительного осмотра следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека. Для установления личности погибшего назначены экспертизы, в том числе генетическая", - сказала Врадий. Как в свою очередь уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предположительно, погибшим является рэпер Sir-J Сергей Булавинцев.

https://ria.ru/20231228/pozhar-1918619842.html

https://ria.ru/20231007/pozhar-1901136006.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)