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Источник: в Подмосковье нашли останки, которые могут принадлежать Sir-J - РИА Новости, 10.01.2024
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19:21 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/ostanki-1920600868.html
Источник: в Подмосковье нашли останки, которые могут принадлежать Sir-J
Источник: в Подмосковье нашли останки, которые могут принадлежать Sir-J - РИА Новости, 10.01.2024
Источник: в Подмосковье нашли останки, которые могут принадлежать Sir-J
Обгоревшие останки тела нашли в сгоревшем доме в подмосковном Видном, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, а РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T19:21
2024-01-10T19:21
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Обгоревшие останки тела нашли в сгоревшем доме в подмосковном Видном, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, а источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что они могут принадлежать пропавшему без вести музыканту Сергею Булавинцеву. По словам Врадий, некоторое время назад подмосковные следователи начали проверку по заявлению родственников музыканта о его безвестном исчезновении. К поискам мужчины были подключены волонтеры, в том числе отряда "ЛизаАлерт". "Сегодня в ходе разбора сгоревшего дома пропавшего мужчины и дополнительного осмотра следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека. Для установления личности погибшего назначены экспертизы, в том числе генетическая", - сказала Врадий. Как в свою очередь уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предположительно, погибшим является рэпер Sir-J Сергей Булавинцев.
https://ria.ru/20231228/pozhar-1918619842.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: в Подмосковье нашли останки, которые могут принадлежать Sir-J

В Подмосковье в сгоревшем доме нашли останки, которые могут принадлежать Sir-J

© Фото : ЛизаАлертСергей Булавинцев
Сергей Булавинцев - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : ЛизаАлерт
Сергей Булавинцев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Обгоревшие останки тела нашли в сгоревшем доме в подмосковном Видном, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, а источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что они могут принадлежать пропавшему без вести музыканту Сергею Булавинцеву.
По словам Врадий, некоторое время назад подмосковные следователи начали проверку по заявлению родственников музыканта о его безвестном исчезновении. К поискам мужчины были подключены волонтеры, в том числе отряда "ЛизаАлерт".
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"Сегодня в ходе разбора сгоревшего дома пропавшего мужчины и дополнительного осмотра следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека. Для установления личности погибшего назначены экспертизы, в том числе генетическая", - сказала Врадий.
Как в свою очередь уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предположительно, погибшим является рэпер Sir-J Сергей Булавинцев.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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