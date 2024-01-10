https://ria.ru/20240110/oon-1920576456.html

В Совфеде рассказали, во что США превратили ООН

В Совфеде рассказали, во что США превратили ООН - РИА Новости, 10.01.2024

В Совфеде рассказали, во что США превратили ООН

США превратили некогда уважаемую Организацию Объединенных Наций (ООН) в инструмент для построения собственного однополярного мира, они сделали всё для... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:32

2024-01-10T17:32

2024-01-10T17:32

в мире

сша

оон

ольга ковитиди

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США превратили некогда уважаемую Организацию Объединенных Наций (ООН) в инструмент для построения собственного однополярного мира, они сделали всё для разрушения основ мирового порядка, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. 10 января 1946 года состоялось первое заседание Генассамблеи ООН в Лондоне. "США понадобилось 78 лет, чтобы Дикий Запад в лице Штатов и их сателлитов буквально оседлали ООН, превратив ранее уважаемую международную организацию в политический инструмент для построения собственного монополярного мира. Если бы 10 января 1946 года на первом заседании Генеральной Ассамблеи ООН кто-нибудь из членов ООН смог бы заглянуть в будущее и увидеть, во что США превратили ООН, вопросов к обсуждению было бы намного больше", - сказала Ковитиди. Сенатор отметила, что США сделали всё для того, чтобы "разрушить основу мирового порядка, беспринципно вмешиваясь во все вопросы мира и безопасности, раскачивая мировую систему безопасности, лишая суверенные государстве независимости, захватывая их территории, прикарманивая полезные ископаемые". "Результатом политики США стала армия беженцев, заполнившая Европу, бедность и заболевания, искусственно производимые в американских военных биолабораториях. Зарабатывая на войне и оружии, США мало заботятся о защите окружающей среды и планеты в целом. Для них главное - прибыль и собственная выгода. Результатом пиратской политики США стал целый ряд геополитических негативных последствий, которые угрожают всему человечеству, а значит должны быть предметом рассмотрения Генеральной Ассамблеи ООН", - заключила парламентарий.

https://ria.ru/20231226/ssha-1918014006.html

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

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в мире, сша, оон, ольга ковитиди