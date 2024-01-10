https://ria.ru/20240110/odessa-1920571928.html

"Полное безумие". В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в Одессе

"Полное безумие". В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в Одессе - РИА Новости, 10.01.2024

"Полное безумие". В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в Одессе

Решение президента Владимира Зеленского о принудительной мобилизации на Украине, в том числе в Одессе, может спровоцировать опасные последствия, заявил бывший... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:13

2024-01-10T17:13

2024-01-10T17:27

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Решение президента Владимира Зеленского о принудительной мобилизации на Украине, в том числе в Одессе, может спровоцировать опасные последствия, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Результат всех этих действий (Зеленского. — Прим. ред.) — это и закон о мобилизации, и ловля мужчин в городах Украины, то, что в Одессе происходит, — это вообще полное безумие. <…> Одесса не тот город, где такие вещи можно вытворять, это очень плохо будет, игра с огнем", — отметил он.По мнению эксперта, насильственная отправка мужчин на передовую может привести к серьезным последствиям. При этом Соскин добавил, что глава киевского режима довел страну до краха во всех отношениях."Мы видим, что те решения, которые принимаются сегодня властью на Украине, они абсолютно ошибочные и негативные", — резюмировал он.В конце декабря киевские власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем в частности предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920564236.html

https://ria.ru/20240110/nato-1920566386.html

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