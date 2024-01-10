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"Полное безумие". В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в Одессе - РИА Новости, 10.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:13 10.01.2024 (обновлено: 17:27 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/odessa-1920571928.html
"Полное безумие". В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в Одессе
"Полное безумие". В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в Одессе - РИА Новости, 10.01.2024
"Полное безумие". В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в Одессе
Решение президента Владимира Зеленского о принудительной мобилизации на Украине, в том числе в Одессе, может спровоцировать опасные последствия, заявил бывший... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:13
2024-01-10T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Решение президента Владимира Зеленского о принудительной мобилизации на Украине, в том числе в Одессе, может спровоцировать опасные последствия, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Результат всех этих действий (Зеленского. — Прим. ред.) — это и закон о мобилизации, и ловля мужчин в городах Украины, то, что в Одессе происходит, — это вообще полное безумие. &lt;…&gt; Одесса не тот город, где такие вещи можно вытворять, это очень плохо будет, игра с огнем", — отметил он.По мнению эксперта, насильственная отправка мужчин на передовую может привести к серьезным последствиям. При этом Соскин добавил, что глава киевского режима довел страну до краха во всех отношениях."Мы видим, что те решения, которые принимаются сегодня властью на Украине, они абсолютно ошибочные и негативные", — резюмировал он.В конце декабря киевские власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем в частности предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920564236.html
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в мире, одесса, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Полное безумие". В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в Одессе

Соскин: насильственная мобилизация в Одессе приведет к серьезным последствиям

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Решение президента Владимира Зеленского о принудительной мобилизации на Украине, в том числе в Одессе, может спровоцировать опасные последствия, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Результат всех этих действий (Зеленского. — Прим. ред.) — это и закон о мобилизации, и ловля мужчин в городах Украины, то, что в Одессе происходит, — это вообще полное безумие. <…> Одесса не тот город, где такие вещи можно вытворять, это очень плохо будет, игра с огнем", — отметил он.
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По мнению эксперта, насильственная отправка мужчин на передовую может привести к серьезным последствиям. При этом Соскин добавил, что глава киевского режима довел страну до краха во всех отношениях.
"Мы видим, что те решения, которые принимаются сегодня властью на Украине, они абсолютно ошибочные и негативные", — резюмировал он.
В конце декабря киевские власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем в частности предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
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