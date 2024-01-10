https://ria.ru/20240110/odessa-1920422797.html

"Часики затикали". Услышанное в Одессе шокировало американского журналиста

"Часики затикали". Услышанное в Одессе шокировало американского журналиста - РИА Новости, 10.01.2024

"Часики затикали". Услышанное в Одессе шокировало американского журналиста

Украина находится в самом тяжелом положении за все время конфликта с Россией, рассказал корреспондент американского телеканала CNN в Одессе Михаил Бочурков. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T05:12

2024-01-10T05:12

2024-01-10T05:12

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украина находится в самом тяжелом положении за все время конфликта с Россией, рассказал корреспондент американского телеканала CNN в Одессе Михаил Бочурков."Люди становятся беднее, с каждым месяцем все хуже и хуже", — пожаловалась журналисту официантка из полупустого кафе в Одессе.Бочурков заметил, что настроение украинцев стало "мрачным" из-за проблем Киева на Западе. Вся страна опасается, что американский и европейский пакеты финансовой помощи утонут в политических склоках, передает корреспондент. По словам журналиста, украинское правительство столкнулась с огромным финансовым дефицитом и, "по некоторым сообщениям", не сможет выплатить зарплаты бюджетникам в январе."Часики тикают громче, чем когда-либо", — заключил Бочурков.Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США больше не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи потребуют одобрения нового финансирования со стороны конгресса. По его словам, президент США Джо Байден подписал 27 декабря последний пакет помощи в сфере безопасности, который еще не был доставлен на Украину в полном объеме, на это могут уйти "недели".Кроме того, в середине декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна вновь заблокировала европейский пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов.В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель после саммита в Брюсселе выразил надежду, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую поддержку Киева в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит Евросоюза назначили на 1 февраля.

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920318697.html

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в мире, украина, одесса, евросоюз, сша, cnn (телеканал)